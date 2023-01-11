Путин в ближайшее время подпишет стратегию детской безопасности

«В ближайшее время будет подписана, принята президентом стратегия детской безопасности. Это принципиально новый документ, который безопасность ребенка трактует не только в части чрезвычайных ситуаций, а в целом определяется ответственность органов исполнительной власти за каждое направление», — отметила Кузнецова (цитата по ТАСС).