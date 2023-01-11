Путин в ближайшее время подпишет стратегию детской безопасности
Президент России Владимир Путин может в ближайшее время подписать стратегию детской безопасности, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«В ближайшее время будет подписана, принята президентом стратегия детской безопасности. Это принципиально новый документ, который безопасность ребенка трактует не только в части чрезвычайных ситуаций, а в целом определяется ответственность органов исполнительной власти за каждое направление», — отметила Кузнецова (цитата по ТАСС).
По ее словам, в стратегии будет «четко прописана тема борьбы с буллингом» в школах и нормализации различных ситуаций в образовательных организациях. Принятие документа сможет дать комплексный ответ на вопрос детской безопасности в целом: физической, психологической и иной, считает Кузнецова.
На сайте Минпросвещения указывается, что документ направлен, в частности, на снижение уровня смертности и травматизма детей, а также защиту и обеспечение интересов детей и семей с детьми во всех сферах жизнедеятельности.
До конца 2023 г. запланирована разработка плана мероприятий, направленных на противодействие угрозам, создающим прямую или косвенную возможность причинения вреда жизни и здоровью ребенка, на предотвращение смертности детей и их травматизма.