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Общество

Путин в ближайшее время подпишет стратегию детской безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время подписать стратегию детской безопасности, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«В ближайшее время будет подписана, принята президентом стратегия детской безопасности. Это принципиально новый документ, который безопасность ребенка трактует не только в части чрезвычайных ситуаций, а в целом определяется ответственность органов исполнительной власти за каждое направление», — отметила Кузнецова (цитата по ТАСС).

По ее словам, в стратегии будет «четко прописана тема борьбы с буллингом» в школах и нормализации различных ситуаций в образовательных организациях. Принятие документа сможет дать комплексный ответ на вопрос детской безопасности в целом: физической, психологической и иной, считает Кузнецова.

На сайте Минпросвещения указывается, что документ направлен, в частности, на снижение уровня смертности и травматизма детей, а также защиту и обеспечение интересов детей и семей с детьми во всех сферах жизнедеятельности.

До конца 2023 г. запланирована разработка плана мероприятий, направленных на противодействие угрозам, создающим прямую или косвенную возможность причинения вреда жизни и здоровью ребенка, на предотвращение смертности детей и их травматизма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных