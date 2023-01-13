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«Известия»: Госдума может принять закон, упрощающий трудоустройство детей с 14 лет

Ведомости

В феврале 2023 г. Госдума может принять закон, который упростит оформление на работу подростков с 14 лет. Данный законопроект разрабатывает группа депутатов «Единой России», его уже положительно оценил думский комитет по молодежной политике, пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета, которое оказалось в распоряжении издания.

«Комитет по молодежной политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении», — цитирует документ газета. 

Согласно разрабатываемому законопроекту, подросткам больше не понадобится согласие органов опеки и попечительства, чтобы устроиться на работу. Достаточно будет разрешения одного из родителей. 

Кроме того, авторы инициативы считают нужным освободить работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего. Также предлагается отменить обязательное согласование расторжения трудового договора с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. 

В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.

По данным Минтруда, ежегодно в России трудоустраиваются 520 000 человек младше 18 лет, отметили в думском комитете. В то же время, согласно социологическим исследованиям, подрабатывать в период летних каникул хотели бы 91% школьников, говорится в заключении. В комитете указали на востребованность работы и первичного заработка среди подростков. 

В то же время работодатели неохотно берут на работу людей до 18 лет. 61% нанимателей видят юридические риски при приеме на работу подростков, а 32% по этой причине отказывают школьникам в трудоустройстве, приводит комитет ГД статистические данные. В положительном заключении говорится, что поправки избавят работодателей от «бюрократических сложностей и излишней административной нагрузки».

В ноябре 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева писали, что в России может появиться федеральная программа содействия занятости подростков. Предполагалось, что она должна включать стимулирование работодателей, которые будут принимать на работу несовершеннолетних. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных