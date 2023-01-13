«Известия»: Госдума может принять закон, упрощающий трудоустройство детей с 14 лет
В феврале 2023 г. Госдума может принять закон, который упростит оформление на работу подростков с 14 лет. Данный законопроект разрабатывает группа депутатов «Единой России», его уже положительно оценил думский комитет по молодежной политике, пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета, которое оказалось в распоряжении издания.
«Комитет по молодежной политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении», — цитирует документ газета.
Согласно разрабатываемому законопроекту, подросткам больше не понадобится согласие органов опеки и попечительства, чтобы устроиться на работу. Достаточно будет разрешения одного из родителей.
Кроме того, авторы инициативы считают нужным освободить работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего. Также предлагается отменить обязательное согласование расторжения трудового договора с госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних.
В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.
По данным Минтруда, ежегодно в России трудоустраиваются 520 000 человек младше 18 лет, отметили в думском комитете. В то же время, согласно социологическим исследованиям, подрабатывать в период летних каникул хотели бы 91% школьников, говорится в заключении. В комитете указали на востребованность работы и первичного заработка среди подростков.
В то же время работодатели неохотно берут на работу людей до 18 лет. 61% нанимателей видят юридические риски при приеме на работу подростков, а 32% по этой причине отказывают школьникам в трудоустройстве, приводит комитет ГД статистические данные. В положительном заключении говорится, что поправки избавят работодателей от «бюрократических сложностей и излишней административной нагрузки».
В ноябре 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева писали, что в России может появиться федеральная программа содействия занятости подростков. Предполагалось, что она должна включать стимулирование работодателей, которые будут принимать на работу несовершеннолетних.