«Известия»: Госдума может принять закон, упрощающий трудоустройство детей с 14 лет

В то же время работодатели неохотно берут на работу людей до 18 лет. 61% нанимателей видят юридические риски при приеме на работу подростков, а 32% по этой причине отказывают школьникам в трудоустройстве, приводит комитет ГД статистические данные. В положительном заключении говорится, что поправки избавят работодателей от «бюрократических сложностей и излишней административной нагрузки».