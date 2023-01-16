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Движение судов через Босфор временно закрыто из-за севшего на мель сухогруза

Ведомости

Движение судов через пролив Босфор временно приостановили из-за севшего на мель сухогруза, который следовал с Украины. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter.

«Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов», — сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагалось также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Глава глава минобороны Турции Хулуси Акар 6 января сообщил, что с Украины в рамках зерновой сделки вывезли почти 17 млн тонн зерна. По словам главы минсельхоза Турции Вахита Киришчи, только 5,4% зерна, экспортируемого из украинских портов, поставляется в беднейшие страны.

Ранее по теме: В Анкаре сообщили об экспорте лишь 5,4% украинского зерна в беднейшие страны

На такую тенденцию неоднократно указывал и президент России Владимир Путин. По его словам, около 35% зерна было отправлено в европейские страны.

23 марта 2021 г. следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given с 20 000 контейнеров на борту во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Снять с мели его удалось только 29 марта 2021 г. Позже администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки в $1 млрд.

Ранее по теме: Суэцкий канал заблокировал севший на мель контейнеровоз

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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