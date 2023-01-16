Движение судов через Босфор временно закрыто из-за севшего на мель сухогруза

23 марта 2021 г. следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given с 20 000 контейнеров на борту во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Снять с мели его удалось только 29 марта 2021 г. Позже администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки в $1 млрд.