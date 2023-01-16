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Севший на мель в Босфоре сухогруз отбуксирован

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Севший на мель в Босфоре сухогруз , который следовал с Украины, отбуксировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Стамбульского центра обслуживания морского движения.

«После отбуксировки судна проводятся необходимые проверки», — сказал он. 

Собеседник агентства уточнил, что движение судов в проливе до сих пор не возобновлено. Ожидается, что оно будет открыто в течение часа или нескольких часов после завершения проверок, добавил он.

Ранее сегодня Главное управление береговой охраны Турции сообщило в Twitter о приостановке движения судов через Босфорский пролив. Отмечалось, что 142-метровое судно МКК-1 село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер). Сухогруз следовал с Украины в Турцию. Инцидент произошел около 7:30 мск.  

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. Глава минобороны Турции Хулуси Акар 6 января сообщил, что с Украины в рамках зерновой сделки вывезли почти 17 млн т продовольствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных