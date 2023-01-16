Севший на мель в Босфоре сухогруз отбуксирован

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. Глава минобороны Турции Хулуси Акар 6 января сообщил, что с Украины в рамках зерновой сделки вывезли почти 17 млн т продовольствия.