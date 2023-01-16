Севший на мель в Босфоре сухогруз отбуксирован
Севший на мель в Босфоре сухогруз , который следовал с Украины, отбуксировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Стамбульского центра обслуживания морского движения.
«После отбуксировки судна проводятся необходимые проверки», — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что движение судов в проливе до сих пор не возобновлено. Ожидается, что оно будет открыто в течение часа или нескольких часов после завершения проверок, добавил он.
Ранее сегодня Главное управление береговой охраны Турции сообщило в Twitter о приостановке движения судов через Босфорский пролив. Отмечалось, что 142-метровое судно МКК-1 село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер). Сухогруз следовал с Украины в Турцию. Инцидент произошел около 7:30 мск.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. Глава минобороны Турции Хулуси Акар 6 января сообщил, что с Украины в рамках зерновой сделки вывезли почти 17 млн т продовольствия.