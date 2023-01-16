В Босфоре возобновилось движение судов после инцидента с сухогрузом
Движение судов через Босфорский пролив восстановлено после инцидента с сухогрузом, севшим на мель. Об этом сообщило Управление береговой охраны Турции, передает ТАСС.
«Судно снято с мели. Навигация в проливе восстановлена», — говорится в сообщении.
Агентство «РИА Новости» уточняет, что движение судов с севера на юг было возобновлено с 17.40 по местному времени (совпадает с московским).
Судоходство в проливе было приостановлено более чем на 10 часов из-за севшего на мель сухогруза, который следовал с Украины в Турцию. Береговая охрана Турции сообщала, что 142-метровое судно МКК-1 село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер). Инцидент произошел около 7:30 мск.
Позже в Стамбульском центре обслуживания морского движения рассказали, что судно было отбуксировано. В операции по снятию сухогруза с мели участвовали более 13 катеров и буксиров береговой охраны. Представитель центра добавил, что движение через Босфорский пролив возобновится после проведения необходимых проверок.
22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна. Глава минобороны Турции Хулуси Акар 6 января сообщил, что с Украины в рамках зерновой сделки вывезли почти 17 млн т продовольствия.