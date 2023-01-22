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Сообщивший о взрывном устройстве на борту самолет Ryanair сел в аэропорту Афин

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Самолет Boeing-738 ирландской авиакомпании Ryanair, сообщивший о взрывном устройстве на борту, сел в афинском аэропорту Элефтериос Венизелос, сообщило агентство Athens News Agency.

Борт следовал из польского города Катовице в Афины, он подал сигнал тревоги, находясь в воздухе. Самолет сопровождали два истребителя F-16, которые после приземления вернулись на базу в греческий Волос.

Проверкой борта займется подразделение полиции, специализирующееся на взрывных устройствах, добавили в агентстве.

15 января в Непале потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines. Воздушное судно совершало рейс по маршруту Катманду — Покхара. Трагедия произошла во время посадки, самолет упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары. Все находившиеся на борту 72 человека, включая четырех членов экипажа, погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных