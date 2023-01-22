Сообщивший о взрывном устройстве на борту самолет Ryanair сел в аэропорту Афин
Самолет Boeing-738 ирландской авиакомпании Ryanair, сообщивший о взрывном устройстве на борту, сел в афинском аэропорту Элефтериос Венизелос, сообщило агентство Athens News Agency.
Борт следовал из польского города Катовице в Афины, он подал сигнал тревоги, находясь в воздухе. Самолет сопровождали два истребителя F-16, которые после приземления вернулись на базу в греческий Волос.
Проверкой борта займется подразделение полиции, специализирующееся на взрывных устройствах, добавили в агентстве.
15 января в Непале потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines. Воздушное судно совершало рейс по маршруту Катманду — Покхара. Трагедия произошла во время посадки, самолет упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары. Все находившиеся на борту 72 человека, включая четырех членов экипажа, погибли.