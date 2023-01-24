Газета
Общество

Росздравнадзор опроверг дефицит антибиотиков

Ведомости

В аптеках России поддерживается широкий выбор антибиотиков, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. Их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются, добавили в ведомстве.

«В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются», – сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что отсутствие определенного препарата в аптеке «может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита».

Ранее по теме: В России возник дефицит некоторых детских антибиотиков

В пресс-службе Росздравнадзора со ссылкой на данные системы мониторинга движения лекарственных препаратов сообщили, что в гражданском обороте в наличии есть свыше 10,5 млн упаковок амоксициллина, более 6,4 млн – амоксициллина+клавулановой кислоты, свыше 2,4 млн – цефуроксима, более 2,4 млн – цефиксима , более 2,1 млн – кларитромицина.

Ранее анализ аптечных сетей, проведенный «Ведомостями», показал, что из российских аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств. По данным агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранулы (они выпускаются швейцарской компанией Sandoz под брендом «Зиннат») этого препарата для приготовления суспензий нет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других крупных городах. Еще один детский антибиотик – цефиксим – также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города.

Ранее по теме: В Москве начались перебои с поставками детских свечей с ибупрофеном

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных