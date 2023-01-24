Росздравнадзор опроверг дефицит антибиотиков
В аптеках России поддерживается широкий выбор антибиотиков, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора. Их производство, поставки и выпуск в гражданский оборот продолжаются, добавили в ведомстве.
«В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются», – сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
В ведомстве уточнили, что отсутствие определенного препарата в аптеке «может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита».
В пресс-службе Росздравнадзора со ссылкой на данные системы мониторинга движения лекарственных препаратов сообщили, что в гражданском обороте в наличии есть свыше 10,5 млн упаковок амоксициллина, более 6,4 млн – амоксициллина+клавулановой кислоты, свыше 2,4 млн – цефуроксима, более 2,4 млн – цефиксима , более 2,1 млн – кларитромицина.
Ранее анализ аптечных сетей, проведенный «Ведомостями», показал, что из российских аптек пропал детский антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств. По данным агрегатора «Мегаптека», отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранулы (они выпускаются швейцарской компанией Sandoz под брендом «Зиннат») этого препарата для приготовления суспензий нет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других крупных городах. Еще один детский антибиотик – цефиксим – также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города.