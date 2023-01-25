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Общество

Кабмин поддержал уголовное наказание за повторную передачу телефонов в тюрьмы

Ведомости

Правительство поддержало законопроект о лишении свободы на срок до двух лет за повторную передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Это — большая и наболевшая проблема. Ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов (в 2021 г. — 48 200 единиц). Для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы — вплоть до беспилотников», – отметил депутат.

По его словам, максимально возможное наказание за пронос/передачу телефона составляет штраф в 5000 руб., что «несерьезно». Поэтому депутат предложил ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств мобильной связи и коммуникации в учреждения УИС и усилить существующую административную ответственность.

В пояснительной записке отмечалось, что осужденные используют мобильные телефоны для поддержания связи с членами преступного сообщества, а также для совершения новых преступлений, в том числе мошенничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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