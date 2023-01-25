Кабмин поддержал уголовное наказание за повторную передачу телефонов в тюрьмы
Правительство поддержало законопроект о лишении свободы на срок до двух лет за повторную передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Это — большая и наболевшая проблема. Ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов (в 2021 г. — 48 200 единиц). Для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы — вплоть до беспилотников», – отметил депутат.
По его словам, максимально возможное наказание за пронос/передачу телефона составляет штраф в 5000 руб., что «несерьезно». Поэтому депутат предложил ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств мобильной связи и коммуникации в учреждения УИС и усилить существующую административную ответственность.
В пояснительной записке отмечалось, что осужденные используют мобильные телефоны для поддержания связи с членами преступного сообщества, а также для совершения новых преступлений, в том числе мошенничества.