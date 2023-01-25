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Госдума приняла закон о социальной адаптации заключенных

Ведомости

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который вводит в России институт пробации — комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов, сообщила пресс-служба нижней палаты.

Законом закрепляются исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробации. В соответствии с текстом закона, исполнительная пробация осуществляется в отношении находящихся в трудной жизненной ситуации лиц, чье наказание не связано с изоляцией от общества. Пенитенциарная – это комплекс мер, направленных на исправление осужденных и подготовку осужденных, отбывающих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, к освобождению. Постпенитенциарная пробация направлена на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию освобожденных заключенных.

«Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации – документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Применяться меры к конкретному лицу будут в зависимости от обстоятельств и «характеристики его личности», отмечали авторы проекта. Вести единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация, будет ФСИН.

«С введением в России системы пробации предусматривается помощь таким гражданам в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников и решением других проблем, с которыми он может столкнуться. В том числе предусмотрено и оказание психологической помощи», – приводит пресс-служба слова председателя профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Принятие этого закона должно привести к эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей и трудоустройству, ожидают авторы закона. Теперь закон должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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