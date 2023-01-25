Госдума приняла закон о социальной адаптации заключенных

Законом закрепляются исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробации. В соответствии с текстом закона, исполнительная пробация осуществляется в отношении находящихся в трудной жизненной ситуации лиц, чье наказание не связано с изоляцией от общества. Пенитенциарная – это комплекс мер, направленных на исправление осужденных и подготовку осужденных, отбывающих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, к освобождению. Постпенитенциарная пробация направлена на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию освобожденных заключенных.