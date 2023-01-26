Депутат Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню
Депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди») предложил открыть в одном из помещений Госдумы православную часовню.
Об этом Певцов сказал на Рождественских чтениях в Госдуме, передает корреспондент «Ведомостей». Депутат напомнил, что когда-то на месте Госдумы (а до этого – Госплана) стояла Церковь Параскевы Пятницы на Охотном Ряду.
«Есть предложение депутатам, представляющим верующую страну, в память о том 500-летнем храме в одном из помещений Государственной думы на первое время устроить православную часовню. Аминь!» – заявил Певцов с трибуны Госдумы.