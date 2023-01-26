Депутат Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню

Об этом Певцов сказал на Рождественских чтениях в Госдуме, передает корреспондент «Ведомостей». Депутат напомнил, что когда-то на месте Госдумы (а до этого – Госплана) стояла Церковь Параскевы Пятницы на Охотном Ряду.