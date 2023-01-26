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Число командировок по России снизилось на 28% по сравнению с 2019 годом

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Число командировок по России снизилось примерно на четверть по сравнению с допандемийным периодом

Количество внутренних авиаперелетов с деловыми целями по итогам 2022 г. практически не изменилось по сравнению с позапрошлым годом, следует из сообщения компании «Аэроклуб». Там сказано, что по сравнению с допандемийным 2019 г. число таких поездок сократилось на 28%. Абсолютные цифры «Аэроклуб» не раскрывает.

По данным исследования, в 2019 г. на Москву и Санкт-Петербург приходилось 43% всех перелетов деловых путешественников. В 2022 г. доля этих городов, которые возглавляют топ-10 популярных у бизнес-туристов направлений, сократилась до 35% . В то же время региональные центры делового туризма в 2022 г. продемонстрировали рост спроса. В десятку самых популярных городов для командировок вошли Иркутск (+14% к 2021), Красноярск (+20%), Казань (+58%), Екатеринбург (-11%), Сочи (-10%), Новосибирск (-3%), Самара (+1%), Уфа (+26%).

Самыми дорогими направлениями прошлого года стали Владивосток (24 000 руб. в эконом-классе и 159 000 руб. в бизнес-классе в одну сторону), Магадан (24 000 руб. и 93 000 руб. в бизнесе) и Благовещенск (20 000 руб. и 97 000 руб.). Больще всего стоимость авиабилетов изменилась за перелеты в Сочи – в экономеклассе она выросла на 59% и составила 13 600 руб. в одну сторону, бизнес-класс подорожал на 42% – до 78 000 руб. Эксперты «Аэроклуба» связывают это с выросшей продолжительностью перелета и растущим спросом в связи с закрытием южных аэропортов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных