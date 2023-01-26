Число командировок по России снизилось на 28% по сравнению с 2019 годом

Самыми дорогими направлениями прошлого года стали Владивосток (24 000 руб. в эконом-классе и 159 000 руб. в бизнес-классе в одну сторону), Магадан (24 000 руб. и 93 000 руб. в бизнесе) и Благовещенск (20 000 руб. и 97 000 руб.). Больще всего стоимость авиабилетов изменилась за перелеты в Сочи – в экономеклассе она выросла на 59% и составила 13 600 руб. в одну сторону, бизнес-класс подорожал на 42% – до 78 000 руб. Эксперты «Аэроклуба» связывают это с выросшей продолжительностью перелета и растущим спросом в связи с закрытием южных аэропортов.