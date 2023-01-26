Суд отобрал присяжных для процесса над фигурантом дела «Сети» о двойном убийстве

О возможной причастности Иванкина и другого фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева к убийству их знакомых Дорофеева и Левченко сообщила «Медуза» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, деятельность SIA «Medusa Project» признана Генпрокуратурой РФ нежелательной в России) в феврале 2020 г. со ссылкой на Полтавца. Останки Дорофеева с признаками насильственной смерти были найдены в ноябре 2017 г. в лесу под Рязанью, останки предположительно Левченко нашли неподалеку в марте 2020 г. Молодые люди пропали 31 марта 2017 г. Полтавец рассказал «Медузе», что убил их вместе с Иванкиным по приказу Пчелинцева.