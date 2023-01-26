Суд отобрал присяжных для процесса над фигурантом дела «Сети» о двойном убийстве
Рязанский областной суд отобрал 13 присяжных (8 основных и 5 запасных) для рассмотрения уголовного дела о двойном убийстве в отношении осужденного за участие в деятельности сообщества «Сеть» (террористическая организация, ее деятельность в России запрещена) Максима Иванкина. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Константин Карташов. В процессе объявлен перерыв, следующее заседание запланировано на 3 февраля.
Иванкину инкриминируется убийство своих знакомых Артема Дорофеева и Екатерины Левченко группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ), он не признает своей вины. Уголовное дело в отношении другого фигуранта – уроженца Омска Алексея Полтавца, покинувшего РФ вскоре после убийства, – выделено в отдельное производство, обвиняемый объявлен в розыск.
О возможной причастности Иванкина и другого фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева к убийству их знакомых Дорофеева и Левченко сообщила «Медуза» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, деятельность SIA «Medusa Project» признана Генпрокуратурой РФ нежелательной в России) в феврале 2020 г. со ссылкой на Полтавца. Останки Дорофеева с признаками насильственной смерти были найдены в ноябре 2017 г. в лесу под Рязанью, останки предположительно Левченко нашли неподалеку в марте 2020 г. Молодые люди пропали 31 марта 2017 г. Полтавец рассказал «Медузе», что убил их вместе с Иванкиным по приказу Пчелинцева.
10 февраля 2020 г. Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела «Сети», Иванкин был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за организацию деятельности «террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК).