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В Совбезе сообщили о создании системы адресного сопровождения участников СВО

Ведомости

Российские власти приступили к созданию системы адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил в интервью «Российской газете» помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов. Скоро будет разработана программа по их переподготовке и трудоустройству, добавил он.

«Органы власти по поручению президента России уже приступили к созданию системы адресного сопровождения участников СВО и членов их семей. В ближайшее время будет разработана комплексная программа по их профессиональной переподготовке и трудоустройству», – рассказал Мухитов.

Помощник секретаря Совбеза убежден, что участники специальной военной операции должны занять достойное место в гражданской жизни. По его словам, их качества такие, как доблесть, высокая нравственность, будут востребованы в органах государственной власти, в школах, вузах и других организациях. Мухитов отметил, что «домой вернутся не только здоровые ребята, но и получившие ранения». В связи с этим задача властей заключается в том, чтобы обеспечить военнослужащих медицинской помощью, социальной поддержкой «без бюрократических препонов», заявил Мухитов.

В начале января «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента, писали, что бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 г. – как в органы законодательной, так и исполнительной власти. По словам двух собеседников издания, участвующие в боевых действиях в качестве добровольцев представители «Единой России» сделают акцент на «военной составляющей».

13 января президент Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает участников специальной военной операции на Украине и понимает их роль и миссию. В ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России 8 декабря глава государства заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.

Ранее по теме: Власти выдвинут бывших участников спецоперации на выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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