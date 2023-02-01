В Совбезе сообщили о создании системы адресного сопровождения участников СВО

Помощник секретаря Совбеза убежден, что участники специальной военной операции должны занять достойное место в гражданской жизни. По его словам, их качества такие, как доблесть, высокая нравственность, будут востребованы в органах государственной власти, в школах, вузах и других организациях. Мухитов отметил, что «домой вернутся не только здоровые ребята, но и получившие ранения». В связи с этим задача властей заключается в том, чтобы обеспечить военнослужащих медицинской помощью, социальной поддержкой «без бюрократических препонов», заявил Мухитов.