В Совбезе сообщили о создании системы адресного сопровождения участников СВО
Российские власти приступили к созданию системы адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил в интервью «Российской газете» помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов. Скоро будет разработана программа по их переподготовке и трудоустройству, добавил он.
«Органы власти по поручению президента России уже приступили к созданию системы адресного сопровождения участников СВО и членов их семей. В ближайшее время будет разработана комплексная программа по их профессиональной переподготовке и трудоустройству», – рассказал Мухитов.
Помощник секретаря Совбеза убежден, что участники специальной военной операции должны занять достойное место в гражданской жизни. По его словам, их качества такие, как доблесть, высокая нравственность, будут востребованы в органах государственной власти, в школах, вузах и других организациях. Мухитов отметил, что «домой вернутся не только здоровые ребята, но и получившие ранения». В связи с этим задача властей заключается в том, чтобы обеспечить военнослужащих медицинской помощью, социальной поддержкой «без бюрократических препонов», заявил Мухитов.
В начале января «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента, писали, что бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 г. – как в органы законодательной, так и исполнительной власти. По словам двух собеседников издания, участвующие в боевых действиях в качестве добровольцев представители «Единой России» сделают акцент на «военной составляющей».
13 января президент Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает участников специальной военной операции на Украине и понимает их роль и миссию. В ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России 8 декабря глава государства заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.