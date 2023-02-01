Госдума рассмотрит законопроект об УДО для женщин с детьми до четырех лет

Ранее в январе Госдума приняла закон, который вводит в России институт пробации — комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Применяться меры к конкретному лицу будут в зависимости от обстоятельств и «характеристики его личности», отмечали авторы проекта. Вести единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация, будет ФСИН.