Госдума рассмотрит законопроект об УДО для женщин с детьми до четырех лет
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым, в том числе, женщины получат право на условно-досрочное освобождение, если их ребенку не более четырех лет, а не трех, как сейчас.
«Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроект вносит изменения в статьи 79, 80 и 93 УК РФ. Кроме того, закон предусматривает, что обязательные, исправительные и принудительные работы не будут назначаться женщинам с детьми до четырех лет.
Ранее в январе Госдума приняла закон, который вводит в России институт пробации — комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Применяться меры к конкретному лицу будут в зависимости от обстоятельств и «характеристики его личности», отмечали авторы проекта. Вести единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация, будет ФСИН.
Принятие этого закона должно привести к эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей и трудоустройству, ожидают авторы закона.