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Общество

Госдума рассмотрит законопроект об УДО для женщин с детьми до четырех лет

Ведомости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым, в том числе, женщины получат право на условно-досрочное освобождение, если их ребенку не более четырех лет, а не трех, как сейчас.

«Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект вносит изменения в статьи 79, 80 и 93 УК РФ. Кроме того, закон предусматривает, что обязательные, исправительные и принудительные работы не будут назначаться женщинам с детьми до четырех лет.

Ранее в январе Госдума приняла закон, который вводит в России институт пробации — комплекс мер в отношении осужденных и бывших заключенных, включающий их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Применяться меры к конкретному лицу будут в зависимости от обстоятельств и «характеристики его личности», отмечали авторы проекта. Вести единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация, будет ФСИН.

Принятие этого закона должно привести к эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей и трудоустройству, ожидают авторы закона.

Ранее по теме: Ассоциация юристов России поддержала смягчение условий содержания заключенных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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