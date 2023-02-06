Зампостпреда России при ООН: родные украинских пленных просят не возвращать их домой
Родные некоторых украинских пленных просят не возвращать их домой, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передают «РИА Новости».
«Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.
По словам Полянского, украинские военные, которые попали в плен, рассказывают страшные откровения об условиях службы и отношении к ним со стороны командования вооруженных сил Украины. Он отметил, что людей используют «как пушечное мясо в битве до последнего украинца».
4 февраля в пресс-службе Минобороны России сообщили, что с подконтрольной Украине территории возвращены 63 российских военных. В оборонном ведомстве также уточнили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих были включены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ. Сейчас военные РФ находятся на территории России, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, рассказали в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.