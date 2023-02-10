Депутат Госдумы предложила с помощью нейросети удалить Брыльску из «Иронии судьбы»
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила «стереть» актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» после того, как она порекомендовала Лии Ахеджаковой уехать из России и заявила, что «Родина ее недостойна».
8 февраля Ахеджакова рассказала изданию «Подъем», что ее сняли с репертуара в театре «Современник». «Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра», – сказала она изданию.
9 февраля Брыльска прокомментировала увольнение Ахеджаковой, ее слова приводит издание «Абзац». «Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться», – сказала Брыльска.
Занко в своем Telegram-канале отметила, что для актера самое «страшное наказание — забвение». «Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятых Богом людьми». Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», – написала Занко. Депутат также опубликовала сделанный с помощью нейросети ролик, где в одном из фрагментов фильма она заменила Брыльскую на озвучивавшую фильм актрису Валентину Талызину.
«Ведомостям» Занко заявила, что слова Брыльской о «нашей стране, наших гражданах возмутительны». «Их прощать и забывать нельзя. Какая же короткая память у актрисы! На протяжении многих лет она пользовалась в нашей стране почетом и уважением, ее любила публика, ее снимали наши режиссеры. И вот она, благодарность – актриса назвала своих поклонников «проклятых Богом людьми». А все для того, чтобы поддержать свою приятельницу, актрису Лию Ахеджакову, резко выступающую против спецоперации и не стесняющуюся в выражениях о нашей стране и армии», – сказала депутат. Она добавила, что спектакли с участием Ахеджаковой уже запретили, но запрещать «Иронию судьбы» «никто не собирается». «Но, может, стоит Брыльску оттуда стереть? Например, с помощью нейросети, и заменить на лицо другой актрисы, уважающей нашу страну и наш народ?» – предлагает Занко.