Депутат Госдумы предложила с помощью нейросети удалить Брыльску из «Иронии судьбы»

«Ведомостям» Занко заявила, что слова Брыльской о «нашей стране, наших гражданах возмутительны». «Их прощать и забывать нельзя. Какая же короткая память у актрисы! На протяжении многих лет она пользовалась в нашей стране почетом и уважением, ее любила публика, ее снимали наши режиссеры. И вот она, благодарность – актриса назвала своих поклонников «проклятых Богом людьми». А все для того, чтобы поддержать свою приятельницу, актрису Лию Ахеджакову, резко выступающую против спецоперации и не стесняющуюся в выражениях о нашей стране и армии», – сказала депутат. Она добавила, что спектакли с участием Ахеджаковой уже запретили, но запрещать «Иронию судьбы» «никто не собирается». «Но, может, стоит Брыльску оттуда стереть? Например, с помощью нейросети, и заменить на лицо другой актрисы, уважающей нашу страну и наш народ?» – предлагает Занко.