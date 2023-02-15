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Мосгорсуд признал законным внесение Венедиктова в реестр иноагентов

Ведомости

Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова иностранным агентом. Об этом свидетельствуют данные в картотеке суда.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России 1 марта 2022 г., сайт СМИ был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.

Минюст РФ признал экс-главреда «Эха Москвы» иноагентом в апреле 2022 г.

В начале июня журналист оспорил статус иноагента в Черемушкинском суде Москвы, однако в конце месяца апелляция была отклонена. Апелляционная жалоба на решение Черемушкинского суда была зарегистрирована в Мосгорсуде 24 января 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных