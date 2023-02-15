Мосгорсуд признал законным внесение Венедиктова в реестр иноагентов
Мосгорсуд оставил в силе решение Минюста признать бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова иностранным агентом. Об этом свидетельствуют данные в картотеке суда.
«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России 1 марта 2022 г., сайт СМИ был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.
Минюст РФ признал экс-главреда «Эха Москвы» иноагентом в апреле 2022 г.
В начале июня журналист оспорил статус иноагента в Черемушкинском суде Москвы, однако в конце месяца апелляция была отклонена. Апелляционная жалоба на решение Черемушкинского суда была зарегистрирована в Мосгорсуде 24 января 2023 г.