Мосгорсуд признал законным внесение Венедиктова в реестр иноагентов

В начале июня журналист оспорил статус иноагента в Черемушкинском суде Москвы, однако в конце месяца апелляция была отклонена. Апелляционная жалоба на решение Черемушкинского суда была зарегистрирована в Мосгорсуде 24 января 2023 г.