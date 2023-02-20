В СПЧ призвали ставить на учет потенциально опасных собак
Потенциально опасные собаки должны быть обучены и поставлены на учет. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе встречи с кинологами.
«Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры», — приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ.
Он уточнил, что владельцы животных должны проходить подготовку и получать сертификат. По мнению главы СПЧ, хозяин, который не может справиться с такой собакой, проявляет «не неосторожность, а безответственность». Он добавил, что для таких случаев должна применяться «другая статья».
В ходе встречи руководство Российской кинологической федерации для решения проблемы нападения собак на людей предложило ввести «тотальный учет» животных. Специалисты отметили, что первое время выполнение требования может добровольным. В качестве примера кинологи также привели опыт Бурятии, где с помощью штрафа в размере 5000 руб. «добились стопроцентной регистрации».
Уточняется, что в ближайшее время СПЧ вместе с профессиональным сообществом подготовит рекомендации, а затем направит их в правительство РФ.
Проблему в СПЧ подняли в начале февраля после того, как собака породы английский бульдог напала на детей в парке подмосковного Пушкино. Тогда в Telegram-канале совета появился опрос, следует ли «ввести разрешение на владение бойцовой собакой по аналогии с оружием». На момент написания новости 83% проголосовавших поддержали эту инициативу, еще 9% выступили против, а 8% затруднились ответить.
7 февраля Фадеев заявил, что хозяева таких собак «не понимают, с какими животными имеют дело». Он пообещал выработать предложения для решения «давно назревшей» проблемы вместе с экспертами.