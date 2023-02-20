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Общество

В СПЧ призвали ставить на учет потенциально опасных собак

Ведомости

Потенциально опасные собаки должны быть обучены и поставлены на учет. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе встречи с кинологами.

«Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры», — приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ.

Он уточнил, что владельцы животных должны проходить подготовку и получать сертификат. По мнению главы СПЧ, хозяин, который не может справиться с такой собакой, проявляет «не неосторожность, а безответственность». Он добавил, что для таких случаев должна применяться «другая статья».

В ходе встречи руководство Российской кинологической федерации для решения проблемы нападения собак на людей предложило ввести «тотальный учет» животных. Специалисты отметили, что первое время выполнение требования может добровольным. В качестве примера кинологи также привели опыт Бурятии, где с помощью штрафа в размере 5000 руб. «добились стопроцентной регистрации».

Уточняется, что в ближайшее время СПЧ вместе с профессиональным сообществом подготовит рекомендации, а затем направит их в правительство РФ.

Проблему в СПЧ подняли в начале февраля после того, как собака породы английский бульдог напала на детей в парке подмосковного Пушкино. Тогда в Telegram-канале совета появился опрос, следует ли «ввести разрешение на владение бойцовой собакой по аналогии с оружием». На момент написания новости 83% проголосовавших поддержали эту инициативу, еще 9% выступили против, а 8% затруднились ответить.

7 февраля Фадеев заявил, что хозяева таких собак «не понимают, с какими животными имеют дело». Он пообещал выработать предложения для решения «давно назревшей» проблемы вместе с экспертами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных