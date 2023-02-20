В СПЧ призвали ставить на учет потенциально опасных собак

Проблему в СПЧ подняли в начале февраля после того, как собака породы английский бульдог напала на детей в парке подмосковного Пушкино. Тогда в Telegram-канале совета появился опрос, следует ли «ввести разрешение на владение бойцовой собакой по аналогии с оружием». На момент написания новости 83% проголосовавших поддержали эту инициативу, еще 9% выступили против, а 8% затруднились ответить.