Минобороны сообщило о гибели шести военных в Курской области
Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. По данным министерства, из-за нарушения в подразделении Западного военного округа требований безопасности произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости.
«В результате грубого нарушения военнослужащими <...> требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже», – пояснили в оборонном ведомстве.
Правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного круга проводят расследование.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил об еще одном пострадавшем, он получил ожоги. По словам собеседника агентства, в блиндаже находились семь военнослужащих. Пожар произошел примерно в 10:40 мск около села Уланок Суджанского района Курской области. ТАСС в экстренных службах сообщили, что при возгорании сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже.