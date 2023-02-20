Минобороны сообщило о гибели шести военных в Курской области

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил об еще одном пострадавшем, он получил ожоги. По словам собеседника агентства, в блиндаже находились семь военнослужащих. Пожар произошел примерно в 10:40 мск около села Уланок Суджанского района Курской области. ТАСС в экстренных службах сообщили, что при возгорании сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже.