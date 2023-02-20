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Минобороны сообщило о гибели шести военных в Курской области

Ведомости

Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. По данным министерства, из-за нарушения в подразделении Западного военного округа требований безопасности произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости.

«В результате грубого нарушения военнослужащими <...> требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже», – пояснили в оборонном ведомстве.

Правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного круга проводят расследование.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил об еще одном пострадавшем, он получил ожоги. По словам собеседника агентства, в блиндаже находились семь военнослужащих. Пожар произошел примерно в 10:40 мск около села Уланок Суджанского района Курской области. ТАСС в экстренных службах сообщили, что при возгорании сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных