ВЦИОМ оценил уровень поддержки спецоперации среди жителей России
Две трети россиян (68%) поддерживают спецоперацию, следует из результатов опроса ВЦИОМа, приуроченного к годовщине начала СВО. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Абсолютное большинство одобряют промежуточные итоги спецоперации (80%) и вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%, октябрь 2022 г.). При этом каждый пятый (20%) респондент не поддерживает проведение спецоперации.
Готовность помогать жителям новых регионов, мобилизованным и беженцам выразили 79%, 74% и 72% респондентов соответственно. При этом каждый второй (55%) сообщил, что оказывал поддержку жителям новых территорий и российским военнослужащим, 36% – мобилизованным и 21% – беженцам. Среди мер поддержки – помощь деньгами, продуктами питания и амуницией.
Согласно результатам опроса, уровень протестного потенциала на фоне проведения спецоперации снизился. В январе – феврале 2022 г. этот показатель находился на уровне 21%, весной он снизился до 12-14% и находился на этом уровне до конца года. Вместе с тем усилилась консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина. По сравнению с 2021 г. уровень доверия и одобрения его деятельности вырос на 13 п. п. и 15 п. п. соответственно (до 78% и до 75% соответственно).
За год (с 2021 по 2022 г.) выросла доля тех, кто считает, что Россия имеет «скорее большое» влияние в международных делах (62% в 2021 г. vs 73% в 2022 г.). Каждый второй (51%) считает, что Россия уже достигла статуса мировой державы. В 2021 г. такого мнения придерживался 31%.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.