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ВЦИОМ оценил уровень поддержки спецоперации среди жителей России

Ведомости

Две трети россиян (68%) поддерживают спецоперацию, следует из результатов опроса ВЦИОМа, приуроченного к годовщине начала СВО. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Абсолютное большинство одобряют промежуточные итоги спецоперации (80%) и вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%, октябрь 2022 г.). При этом каждый пятый (20%) респондент не поддерживает проведение спецоперации.

Готовность помогать жителям новых регионов, мобилизованным и беженцам выразили 79%, 74% и 72% респондентов соответственно. При этом каждый второй (55%) сообщил, что оказывал поддержку жителям новых территорий и российским военнослужащим, 36% – мобилизованным и 21% – беженцам. Среди мер поддержки – помощь деньгами, продуктами питания и амуницией.

Согласно результатам опроса, уровень протестного потенциала на фоне проведения спецоперации снизился. В январе – феврале 2022 г. этот показатель находился на уровне 21%, весной он снизился до 12-14% и находился на этом уровне до конца года. Вместе с тем усилилась консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина. По сравнению с 2021 г. уровень доверия и одобрения его деятельности вырос на 13 п. п. и 15 п. п. соответственно (до 78% и до 75% соответственно).

За год (с 2021 по 2022 г.) выросла доля тех, кто считает, что Россия имеет «скорее большое» влияние в международных делах (62% в 2021 г. vs 73% в 2022 г.). Каждый второй (51%) считает, что Россия уже достигла статуса мировой державы. В 2021 г. такого мнения придерживался 31%.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных