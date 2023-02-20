ВЦИОМ оценил уровень поддержки спецоперации среди жителей России

Согласно результатам опроса, уровень протестного потенциала на фоне проведения спецоперации снизился. В январе – феврале 2022 г. этот показатель находился на уровне 21%, весной он снизился до 12-14% и находился на этом уровне до конца года. Вместе с тем усилилась консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина. По сравнению с 2021 г. уровень доверия и одобрения его деятельности вырос на 13 п. п. и 15 п. п. соответственно (до 78% и до 75% соответственно).