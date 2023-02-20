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Электронная очередь для грузовиков на границах будет введена с осени

Ведомости

Грузовики начнут пересекать пункты пропуска на границе по электронной очереди уже осенью, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

«Изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, разрешающие введение механизма предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска для грузовых автомобилей, одобрены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Закон вступает в силу с сентября 2023 г.», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что эта мера позволит сократить время ожидания на КПП на 25%, а в некоторых случаях – с одного-пяти дней до одного часа. Позже правительство определит перечень пунктов пропуска, на которых необходимо будет бронировать дату и время. Сделать это можно будет с помощью Единого портала госуслуг и в ГИС электронных перевозочных документов с 1 марта 2024 г., а до тех пор – «на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания». 

Законопроект был внесен в Госдуму 18 августа 2022 г. Поправки о резервировании даты и времени для пересечения границы были внесены ко второму чтению 24 января. Нижняя палата приняла его в третьем чтении 9 февраля, а 15 февраля закон одобрил Совет Федерации. 17 февраля Путин подписал этот документ.

К наиболее проблемным пунктам пропуска через границу глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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