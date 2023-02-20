Электронная очередь для грузовиков на границах будет введена с осени
Грузовики начнут пересекать пункты пропуска на границе по электронной очереди уже осенью, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.
«Изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, разрешающие введение механизма предварительного резервирования времени подъезда к автомобильным пунктам пропуска для грузовых автомобилей, одобрены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Закон вступает в силу с сентября 2023 г.», – сказано в сообщении.
Уточняется, что эта мера позволит сократить время ожидания на КПП на 25%, а в некоторых случаях – с одного-пяти дней до одного часа. Позже правительство определит перечень пунктов пропуска, на которых необходимо будет бронировать дату и время. Сделать это можно будет с помощью Единого портала госуслуг и в ГИС электронных перевозочных документов с 1 марта 2024 г., а до тех пор – «на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания».
Законопроект был внесен в Госдуму 18 августа 2022 г. Поправки о резервировании даты и времени для пересечения границы были внесены ко второму чтению 24 января. Нижняя палата приняла его в третьем чтении 9 февраля, а 15 февраля закон одобрил Совет Федерации. 17 февраля Путин подписал этот документ.
К наиболее проблемным пунктам пропуска через границу глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев отнес 5-7 КПП, в том числе «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии и «Соловьевск» между Россией и Монголией.