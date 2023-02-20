Электронная очередь для грузовиков на границах будет введена с осени

Уточняется, что эта мера позволит сократить время ожидания на КПП на 25%, а в некоторых случаях – с одного-пяти дней до одного часа. Позже правительство определит перечень пунктов пропуска, на которых необходимо будет бронировать дату и время. Сделать это можно будет с помощью Единого портала госуслуг и в ГИС электронных перевозочных документов с 1 марта 2024 г., а до тех пор – «на информационном портале или на площадке-накопителе через терминал самообслуживания».