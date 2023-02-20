В горах у Красной Поляны сошла лавина
В горах у Красной Поляны сошла лавина, никто не пострадал. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Краснодарскому краю.
«Ситуация по Эсто-Садок под контролем. Задеты оградительная сетка и снежная пушка. Пострадавших нет. Объект справляется самостоятельно», – сказано в сообщении.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что лавина не вызвала серьезных разрушений. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как снежная масса сносит часть железного моста в Эсто-Садке.
В региональном МЧС предупредили об ухудшении погодных условий и сильных осадках, которые продолжатся до 22 февраля. Прогнозируется, что местами скорость ветра будет достигать 29 м/с. В прибрежной зоне ожидается мокрый снег и дождь, в горах – сильный снег.