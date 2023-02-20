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В горах у Красной Поляны сошла лавина

Ведомости

В горах у Красной Поляны сошла лавина, никто не пострадал. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Краснодарскому краю.

«Ситуация по Эсто-Садок под контролем. Задеты оградительная сетка и снежная пушка. Пострадавших нет. Объект справляется самостоятельно», – сказано в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что лавина не вызвала серьезных разрушений. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как снежная масса сносит часть железного моста в Эсто-Садке.  

В региональном МЧС предупредили об ухудшении погодных условий и сильных осадках, которые продолжатся до 22 февраля. Прогнозируется, что местами скорость ветра будет достигать 29 м/с. В прибрежной зоне ожидается мокрый снег и дождь, в горах – сильный снег. 

Согласно информации в Telegram-канале горнолыжного курорта «Роза Хутор», из-за повышенной лавинной опасности сегодня трассы для вечернего катания будут закрыты. Также 20 февраля были закрыты трассы с отметки 1600 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных