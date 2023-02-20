В горах у Красной Поляны сошла лавина

В региональном МЧС предупредили об ухудшении погодных условий и сильных осадках, которые продолжатся до 22 февраля. Прогнозируется, что местами скорость ветра будет достигать 29 м/с. В прибрежной зоне ожидается мокрый снег и дождь, в горах – сильный снег.