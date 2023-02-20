Собянин открыл депо «Нижегородское» для поездов Большого кольца метро

Собянин ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили итоги 2022 г. для развития Москвы, сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро, которая является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро». Помимо этого уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.