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Собянин открыл депо «Нижегородское» для поездов Большого кольца метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Нижегородское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, передает пресс-служба мэра.

«Сегодня запускаем очень важный объект для города — “Нижегородское”: электродепо, которое будет обслуживать 40% будущей Большой кольцевой линии метро, которую ждут не дождутся москвичи. Всю линию мы должны открыть в ближайшие дни. Без этого депо пуск был бы невозможен», – отметил Собянин.

По информации пресс-службы, ремонт разной степени сложности и трудоемкости в «Нижегородском» будут проходить 288 вагонов в год. Строительство электродепо «Нижегородское» началось в 2015 г.

Собянин ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили итоги 2022 г. для развития Москвы, сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро, которая является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро». Помимо этого уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных