Собянин открыл депо «Нижегородское» для поездов Большого кольца метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Нижегородское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, передает пресс-служба мэра.
«Сегодня запускаем очень важный объект для города — “Нижегородское”: электродепо, которое будет обслуживать 40% будущей Большой кольцевой линии метро, которую ждут не дождутся москвичи. Всю линию мы должны открыть в ближайшие дни. Без этого депо пуск был бы невозможен», – отметил Собянин.
По информации пресс-службы, ремонт разной степени сложности и трудоемкости в «Нижегородском» будут проходить 288 вагонов в год. Строительство электродепо «Нижегородское» началось в 2015 г.
Собянин ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили итоги 2022 г. для развития Москвы, сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро, которая является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро». Помимо этого уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.