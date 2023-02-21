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90 000 человек в Дагестане остались без электричества из-за сильного ветра

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Около 90 000 человек остались без электричества в Дагестане из-за сильных порывов ветра, сейчас идут работы по восстановлению. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России. 

«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 000 человек», – сказано в сообщении. 

В Telegram-канале «Россети Северный Кавказ» отметили, что причиной нарушенного электроснабжения стал шквалистый ветер с порывами до 25 м/с. Уточняется, что в зоне риска находится частично Махачкала и пригороды столицы, а также Дербентский, Кизлярский, Ахтынский и другие районы Дагестана. 

В связи с этим специалисты «Дагэнерго» перешли на усиленный режим работы с 06:30 мск. К восстановлению электричества привлекли 36 бригад энергетиков, в том числе 85 человек и 45 единиц спецтехники. «Россети» предупредили о необходимости держаться на расстоянии не менее 8 м от оборванных линий электропередач и не пытаться восстановить электроснабжение самостоятельно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных