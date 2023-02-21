90 000 человек в Дагестане остались без электричества из-за сильного ветра
Около 90 000 человек остались без электричества в Дагестане из-за сильных порывов ветра, сейчас идут работы по восстановлению. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.
«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 000 человек», – сказано в сообщении.
В связи с этим специалисты «Дагэнерго» перешли на усиленный режим работы с 06:30 мск. К восстановлению электричества привлекли 36 бригад энергетиков, в том числе 85 человек и 45 единиц спецтехники. «Россети» предупредили о необходимости держаться на расстоянии не менее 8 м от оборванных линий электропередач и не пытаться восстановить электроснабжение самостоятельно.