90 000 человек в Дагестане остались без электричества из-за сильного ветра

В связи с этим специалисты «Дагэнерго» перешли на усиленный режим работы с 06:30 мск. К восстановлению электричества привлекли 36 бригад энергетиков, в том числе 85 человек и 45 единиц спецтехники. «Россети» предупредили о необходимости держаться на расстоянии не менее 8 м от оборванных линий электропередач и не пытаться восстановить электроснабжение самостоятельно.