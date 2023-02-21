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Общество

Суд в Подмосковье приговорил гражданина США к 8 годам колонии за контрабанду оружия

Ведомости

Химкинский городской суд Московской области назначил 37-летнему армянину с американским гражданством Андрэ Хачатуряну наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судья Анна Сотникова, уже известная по приговору другой американке – Бриттни Грайнер, признала Хачатуряна виновным в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

В конце декабря 2021 г. Хачатурян летел из Лос-Анджелеса в Ереван с пересадкой в Москве. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту «Шереметьево», при задержании таможенники изъяли у него боевой пистолет Gloсk 17 с патронами без должным образом оформленной документации на него.

Государственный обвинитель Николай Власенко в ходе судебных прений, которые также, как и провозглашение приговора проходили 21 февраля в горсуде, просил назначить американцу наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Несмотря на то, что Хачатурян признал вину в содеянном, его защита не согласна со столь большим сроком и намерена обжаловать приговор в Мособлсуде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных