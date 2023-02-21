Суд в Подмосковье приговорил гражданина США к 8 годам колонии за контрабанду оружия

В конце декабря 2021 г. Хачатурян летел из Лос-Анджелеса в Ереван с пересадкой в Москве. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту «Шереметьево», при задержании таможенники изъяли у него боевой пистолет Gloсk 17 с патронами без должным образом оформленной документации на него.