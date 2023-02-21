Суд в Подмосковье приговорил гражданина США к 8 годам колонии за контрабанду оружия
Химкинский городской суд Московской области назначил 37-летнему армянину с американским гражданством Андрэ Хачатуряну наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Судья Анна Сотникова, уже известная по приговору другой американке – Бриттни Грайнер, признала Хачатуряна виновным в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
В конце декабря 2021 г. Хачатурян летел из Лос-Анджелеса в Ереван с пересадкой в Москве. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту «Шереметьево», при задержании таможенники изъяли у него боевой пистолет Gloсk 17 с патронами без должным образом оформленной документации на него.
Государственный обвинитель Николай Власенко в ходе судебных прений, которые также, как и провозглашение приговора проходили 21 февраля в горсуде, просил назначить американцу наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Несмотря на то, что Хачатурян признал вину в содеянном, его защита не согласна со столь большим сроком и намерена обжаловать приговор в Мособлсуде.