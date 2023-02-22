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СК: два человека погибли при взрыве газа на месторождении в ЯНАО

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Два человека погибли при взрыве газа на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе СК по ЯНАО.

«По данным следствия, 21 февраля 2023 г. на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу», – сказано в сообщении. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований промышленной безопасности (ч.3 ст. 217 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.  

По информации ТАСС, взрыв произошел на Северо-Русском месторождении, которое принадлежит «Новатэк-Таркосаленефтегаз». Пожара после этого не произошло.

Опытно-промышленная эксплуатация месторождения началась в 2019 г. Годовой проектный уровень добычи составляет 5,7 млрд куб. м природного газа и 700 000 тонн газового конденсата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных