СК: два человека погибли при взрыве газа на месторождении в ЯНАО
Два человека погибли при взрыве газа на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе СК по ЯНАО.
«По данным следствия, 21 февраля 2023 г. на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу», – сказано в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований промышленной безопасности (ч.3 ст. 217 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
По информации ТАСС, взрыв произошел на Северо-Русском месторождении, которое принадлежит «Новатэк-Таркосаленефтегаз». Пожара после этого не произошло.
Опытно-промышленная эксплуатация месторождения началась в 2019 г. Годовой проектный уровень добычи составляет 5,7 млрд куб. м природного газа и 700 000 тонн газового конденсата.