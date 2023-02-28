Евпатория осталась без воды из-за аварии

Сейчас идут работы по восстановлению сетей. Для ликвидации аварии привлечено пять единиц техники и 12 человек, по городу организован развоз питьевой воды. Полное восстановление водоснабжения, по словам Демидовой, планируется завтра, 1 марта. В городе проживает более 100 000 человек.