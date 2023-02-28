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Общество

Евпатория осталась без воды из-за аварии

Ведомости

В Евпатории (Крым) отключили водоснабжение после произошедшей там аварии, сообщила мэр города Елена Демидова.

«В 01.30 поступила информация о серьезной аварии на водоводе в районе Прибрежного. В городе ограничено водоснабжение. Место аварии обнаружено, его расчистили», – написала Демидова в своем Telegram-канале.

Сейчас идут работы по восстановлению сетей. Для ликвидации аварии привлечено пять единиц техники и 12 человек, по городу организован развоз питьевой воды. Полное восстановление водоснабжения, по словам Демидовой, планируется завтра, 1 марта. В городе проживает более 100 000 человек.

В управлении информационной политики министерства внутренней политики и информации Крыма «РИА Новости Крым» сообщили, что из-за аварии в городе приостановлены занятия в школах и посещение детских садов.

В пресс-службе «Воды Крыма» сообщили, что ограничения подачи воды в городе связано с аварией на сетях холодного водоснабжения. Воду также отключили в Красноперекопске. Ограничено водоснабжение также селах Почетное, Пятихатка, Совхозное, Таврическое. В Красноперекопске живут около 25 тыс. человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных