Евпатория осталась без воды из-за аварии
В Евпатории (Крым) отключили водоснабжение после произошедшей там аварии, сообщила мэр города Елена Демидова.
«В 01.30 поступила информация о серьезной аварии на водоводе в районе Прибрежного. В городе ограничено водоснабжение. Место аварии обнаружено, его расчистили», – написала Демидова в своем Telegram-канале.
Сейчас идут работы по восстановлению сетей. Для ликвидации аварии привлечено пять единиц техники и 12 человек, по городу организован развоз питьевой воды. Полное восстановление водоснабжения, по словам Демидовой, планируется завтра, 1 марта. В городе проживает более 100 000 человек.
В управлении информационной политики министерства внутренней политики и информации Крыма «РИА Новости Крым» сообщили, что из-за аварии в городе приостановлены занятия в школах и посещение детских садов.