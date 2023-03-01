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Собянин сообщил, что БКЛ окупила себя во время строительства

Ведомости

Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро благодаря инвестициям в соседние микрорайоны окупила себя во время строительства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вообще, конечно, поразительно, но за время строительства этот проект уже сам себя окупил, по сути дела. Если взять полуторакилометровый коридор вокруг Большой кольцевой линии, за это время вложенные инвестиции туда – около 5 трлн руб.», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Собянина, за время строительства БКЛ вокруг объекта появились новые микрорайоны и рабочие места. «Городской бюджет в следующем году, по сути дела, получит столько, сколько он вложил в БКЛ. Не за счет пассажиров, а за счет инвестиций, которые пришли рядом с БКЛ, за счет того, что БКЛ пришло в районы, которые раньше считались вообще депрессивными», – добавил Собянин.

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Церемония открытия БКЛ состоялась сегодня. По видеосвязи в ней принял участие президент России Владимир Путин. Позже Собянин сообщил, что в течение пяти дней проезд по БКЛ будет бесплатным.

О завершении строительства последнего, восточного участка линии Собянин объявил 30 декабря 2022 г., назвав БКЛ «самым большим проектом в истории московского метро». БКЛ проходит через 34 района Москвы, население которых составляет 3,3 млн человек. Линия состоит из 31 станции метрополитена, часть из которых появились в районах, где раньше доступ к метро был существенно ограничен: например, в Нагатинском Затоне, Хорошево-Мневниках, Можайском.

Ранее по теме: Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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