Собянин сообщил, что БКЛ окупила себя во время строительства
Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро благодаря инвестициям в соседние микрорайоны окупила себя во время строительства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Вообще, конечно, поразительно, но за время строительства этот проект уже сам себя окупил, по сути дела. Если взять полуторакилометровый коридор вокруг Большой кольцевой линии, за это время вложенные инвестиции туда – около 5 трлн руб.», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Собянина, за время строительства БКЛ вокруг объекта появились новые микрорайоны и рабочие места. «Городской бюджет в следующем году, по сути дела, получит столько, сколько он вложил в БКЛ. Не за счет пассажиров, а за счет инвестиций, которые пришли рядом с БКЛ, за счет того, что БКЛ пришло в районы, которые раньше считались вообще депрессивными», – добавил Собянин.
О завершении строительства последнего, восточного участка линии Собянин объявил 30 декабря 2022 г., назвав БКЛ «самым большим проектом в истории московского метро». БКЛ проходит через 34 района Москвы, население которых составляет 3,3 млн человек. Линия состоит из 31 станции метрополитена, часть из которых появились в районах, где раньше доступ к метро был существенно ограничен: например, в Нагатинском Затоне, Хорошево-Мневниках, Можайском.