Собянин сообщил, что БКЛ окупила себя во время строительства

По словам Собянина, за время строительства БКЛ вокруг объекта появились новые микрорайоны и рабочие места. «Городской бюджет в следующем году, по сути дела, получит столько, сколько он вложил в БКЛ. Не за счет пассажиров, а за счет инвестиций, которые пришли рядом с БКЛ, за счет того, что БКЛ пришло в районы, которые раньше считались вообще депрессивными», – добавил Собянин.