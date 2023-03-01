Путин заявил о желании показать московское метро Си Цзиньпину
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином хотел бы показать ему работу московского метро. Об сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова президента.
«Вот будем встречаться с председателем КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем и нашим гостям, во всяком случае делегации, мне кажется, можно будет показать», – сказал Путин после открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы.
1 марта Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили БКЛ метро, которая соединяет 34 района Москвы на отдалении города, где проживает 3,3 млн человек. Путин отметил, что по протяженности линия стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, «обогнав наших друзей в Китае». В рамках линии было открыто 9 новых станций – «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый Бульвар», «Каширская» и «Варшавская».
Строительство первого участка БКЛ велось с 2011 г. О завершении строительства последнего участка линии Собянин объявил в конце декабря 2022 г. В начале февраля мэр пригласил Путина на церемонию открытия новой линии и добавил, что БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».
В конце февраля руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И посетил Москву, где встретился с Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.