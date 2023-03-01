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Путин заявил о желании показать московское метро Си Цзиньпину

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином хотел бы показать ему работу московского метро. Об сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова президента.

«Вот будем встречаться с председателем КНР, если программа позволит, с удовольствием покажем и нашим гостям, во всяком случае делегации, мне кажется, можно будет показать», – сказал Путин после открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы.

1 марта Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили БКЛ метро, которая соединяет 34 района Москвы на отдалении города, где проживает 3,3 млн человек. Путин отметил, что по протяженности линия стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, «обогнав наших друзей в Китае». В рамках линии было открыто 9 новых станций – «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый Бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство первого участка БКЛ велось с 2011 г. О завершении строительства последнего участка линии Собянин объявил в конце декабря 2022 г. В начале февраля мэр пригласил Путина на церемонию открытия новой линии и добавил, что БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».

В конце февраля руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И посетил Москву, где встретился с Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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