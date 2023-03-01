Путин заявил о желании показать московское метро Си Цзиньпину

В конце февраля руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И посетил Москву, где встретился с Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.