В Госдуму внесли законопроект о еженедельном поднятии копии знамени Победы в школах
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, согласно которому в начале каждой учебной недели в школах будут поднимать копию знамени Победы вместе с российским флагом, следует из думской электронной базы.
«Законопроект разработан в целях развития патриотических взглядов среди молодежи и привлечения внимания к важности изучения истории. В условиях серьезного обострения международной обстановки, когда коллективный Запад развязал гибридную войну против России, повсеместно и особенно активно пытается принизить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, необходимо привлекать внимание общества и особенно молодежи к изучению истории, бороться против фальсификации исторической правды», – сказано в тексте пояснительной записки.
Авторами инициативы стали депутаты от фракции КПРФ, в том числе первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев и зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов. Предполагается, что в случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2024 г.
Между тем, в заключении правительства на законопроект сказано, что использование знамени Победы или его копии еженедельно может «привести к обесцениванию этой государственной реликвии, в том числе к снижению его эмоционального восприятия гражданами Российской Федерации в День Победы». Законопроект нуждается в доработке, заключили в правительстве.
Предложение начинать новую учебную неделю с исполнения гимна и поднятия государственного флага прозвучало от Минпросвещения в середине апреля 2022 г. Позже президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Он добавил, что церемония должна соответствовать значимости флага и гимна и потому должна проводиться на достойном уровне. После этого правительство выделило 970 млн руб. на закупку флагов, флагштоков и гербов России для 11 000 школ в 31 регионе.