В Госдуму внесли законопроект о еженедельном поднятии копии знамени Победы в школах

Предложение начинать новую учебную неделю с исполнения гимна и поднятия государственного флага прозвучало от Минпросвещения в середине апреля 2022 г. Позже президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Он добавил, что церемония должна соответствовать значимости флага и гимна и потому должна проводиться на достойном уровне. После этого правительство выделило 970 млн руб. на закупку флагов, флагштоков и гербов России для 11 000 школ в 31 регионе.