Правительство выделило 970 млн рублей на закупку флагов России для школ

В августе прошлого года министр просвещения Сергей Кравцов заявил о возможном внедрении процедуры поднятия флага страны в школах с 2021/22 учебного года. В апреле Кравцов вернулся к этой теме: по его словам, поднятие флага и исполнение гимна России в начале каждой учебной недели — это «важный элемент воспитания».