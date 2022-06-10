Газета
Общество

Правительство выделило 970 млн рублей на закупку флагов России для школ

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 970 млн руб. на закупку для школ российских флагов, флагштоков и гербов, сообщила пресс-служба правительства.

«Речь идёт о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 000 школ в 31 регионе, а к 2024 г. – все общеобразовательные организации страны», — рассказали в правительстве.

В августе прошлого года министр просвещения Сергей Кравцов заявил о возможном внедрении процедуры поднятия флага страны в школах с 2021/22 учебного года. В апреле Кравцов вернулся к этой теме: по его словам, поднятие флага и исполнение гимна России в начале каждой учебной недели — это «важный элемент воспитания».

Президент России Владимир Путин поддержал идею, однако отметил, что церемония должна проходить «достойно». Официально внедрение церемонии было запланировано на 1 сентября 2022 г., однако в некоторых регионах оно началось весной. Накануне Кравцов подписал документ, устанавливающий стандарт по поднятию флага и исполнению гимна в школах.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных