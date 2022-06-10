Правительство выделило 970 млн рублей на закупку флагов России для школ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 970 млн руб. на закупку для школ российских флагов, флагштоков и гербов, сообщила пресс-служба правительства.
«Речь идёт о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 000 школ в 31 регионе, а к 2024 г. – все общеобразовательные организации страны», — рассказали в правительстве.
В августе прошлого года министр просвещения Сергей Кравцов заявил о возможном внедрении процедуры поднятия флага страны в школах с 2021/22 учебного года. В апреле Кравцов вернулся к этой теме: по его словам, поднятие флага и исполнение гимна России в начале каждой учебной недели — это «важный элемент воспитания».
Президент России Владимир Путин поддержал идею, однако отметил, что церемония должна проходить «достойно». Официально внедрение церемонии было запланировано на 1 сентября 2022 г., однако в некоторых регионах оно началось весной. Накануне Кравцов подписал документ, устанавливающий стандарт по поднятию флага и исполнению гимна в школах.