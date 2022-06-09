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Глава Минпросвещения подписал стандарт поднятия флага в школах

Ведомости

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов подписал документ, устанавливающий стандарт по поднятию флага и исполнению гимна в школах. Об этом со ссылкой на министра сообщил ТАСС.

«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», – заявил Кравцов.

О возможности внедрения процедуры поднятия флага в школах министр просвещения заявлял еще в августе 2021 г. Тогда он сообщал, что эта традиция будет распространяться в учебных заведениях уже с учебного года 2021-2022 г. Снова к этой теме Кравцов вернулся в апреле 2022 г.: по его словам, поднятие государственного флага в начале учебной недели необходимо как «важный элемент воспитания».

Президент России Владимир Путин поддержал эту идею с оговоркой, чтобы «это было сделано достойно». Несмотря на то что официально внедрение процедуры было запланировано на 1 сентября 2022 г., в некоторых регионах она заработала в апреле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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