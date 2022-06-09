Глава Минпросвещения подписал стандарт поднятия флага в школах

О возможности внедрения процедуры поднятия флага в школах министр просвещения заявлял еще в августе 2021 г. Тогда он сообщал, что эта традиция будет распространяться в учебных заведениях уже с учебного года 2021-2022 г. Снова к этой теме Кравцов вернулся в апреле 2022 г.: по его словам, поднятие государственного флага в начале учебной недели необходимо как «важный элемент воспитания».