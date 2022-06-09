Глава Минпросвещения подписал стандарт поднятия флага в школах
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов подписал документ, устанавливающий стандарт по поднятию флага и исполнению гимна в школах. Об этом со ссылкой на министра сообщил ТАСС.
«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», – заявил Кравцов.
О возможности внедрения процедуры поднятия флага в школах министр просвещения заявлял еще в августе 2021 г. Тогда он сообщал, что эта традиция будет распространяться в учебных заведениях уже с учебного года 2021-2022 г. Снова к этой теме Кравцов вернулся в апреле 2022 г.: по его словам, поднятие государственного флага в начале учебной недели необходимо как «важный элемент воспитания».
Президент России Владимир Путин поддержал эту идею с оговоркой, чтобы «это было сделано достойно». Несмотря на то что официально внедрение процедуры было запланировано на 1 сентября 2022 г., в некоторых регионах она заработала в апреле.