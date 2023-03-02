Ульяновский губернатор сообщил о четырех пострадавших при инциденте на авиазаводе
После инцидента при испытаниях фюзеляжа Ил-76 на авиазаводе в Ульяновске четыре человека были доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«Всего в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырех человек. После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», – сказано в сообщении.
По словам губернатора, все пострадавшие получили ушибы и резаные раны. Русских поручил оказать им всю необходимую помощь.
Ранее сегодня в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что во время испытания фюзеляжа самолета Ил-76 погиб сотрудник авиазавода «Авиастар». Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и поручил оказать ей необходимую помощь.
В пресс-службе ОАК уточнили, что инцидент мог произойти из-за специфики сборки фюзеляжа – внутри него создают избыточное давление для проверки герметичности. Там уточнили, что речь идет об испытаниях транспортного самолета Ил-76МД-90А.
Самолет-топливозаправщик Ил-76 — советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ «Ильюшина» по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.