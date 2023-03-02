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Ульяновский губернатор сообщил о четырех пострадавших при инциденте на авиазаводе

Ведомости

После инцидента при испытаниях фюзеляжа Ил-76 на авиазаводе в Ульяновске четыре человека были доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Всего в ЦГКБ Ульяновска скорая доставила четырех человек. После диагностического обследования одного из пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Еще троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», – сказано в сообщении.

По словам губернатора, все пострадавшие получили ушибы и резаные раны. Русских поручил оказать им всю необходимую помощь. 

Ранее сегодня в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что во время испытания фюзеляжа самолета Ил-76 погиб сотрудник авиазавода «Авиастар». Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и поручил оказать ей необходимую помощь. 

В пресс-службе ОАК уточнили, что инцидент мог произойти из-за специфики сборки фюзеляжа – внутри него создают избыточное давление для проверки герметичности. Там уточнили, что речь идет об испытаниях транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Самолет-топливозаправщик Ил-76 — советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ «Ильюшина» по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных