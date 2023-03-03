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Готовившего теракт в здании суда в Подмосковье приговорили к 19 годам колонии

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» Магомедова (его имя не уточняется) к 19 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в здании суда в Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Уточняется, что мужчина 1982 года рождения был признан виновным по факту подготовки теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконного хранения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Приговор вступил в силу.

По версии следствия, подсудимый общался с эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» в социальных сетях и получал инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ).

Магомедов был задержан в момент изготовления СВУ. В ходе обыска у него обнаружили взрывчатые вещества, «элементы поражения в виде шурупов», телефон для приведения СВУ в действие, а также схемы подхода к зданию суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных