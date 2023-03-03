Готовившего теракт в здании суда в Подмосковье приговорили к 19 годам колонии
Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» Магомедова (его имя не уточняется) к 19 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в здании суда в Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
Уточняется, что мужчина 1982 года рождения был признан виновным по факту подготовки теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконного хранения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Приговор вступил в силу.
По версии следствия, подсудимый общался с эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» в социальных сетях и получал инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ).
Магомедов был задержан в момент изготовления СВУ. В ходе обыска у него обнаружили взрывчатые вещества, «элементы поражения в виде шурупов», телефон для приведения СВУ в действие, а также схемы подхода к зданию суда.