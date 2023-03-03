Готовившего теракт в здании суда в Подмосковье приговорили к 19 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» Магомедова (его имя не уточняется) к 19 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в здании суда в Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.