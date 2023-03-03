Газета
Общество

Путин подписал указ о праздновании 50 лет с начала строительства БАМа

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 г. 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

В связи с этим Путин поручил правительству сформировать оргкомитет, который займется подготовкой и проведением празднования 50 лет с начала строительства БАМа, а также разработать и утвердить план мероприятий по случаю празднования. Сделать это необходимо за три месяца, сказано в документе. Минтрансу Путин поручил выделить средства из бюджета на эти цели.

Помимо этого президент рекомендовал федеральным органам исполнительной власти и органам государственной власти в регионах оказать содействие в организации мероприятий по случаю празднования. Указ вступил в силу 3 марта.

Строительство железной дороги, которая выводит Россию к Тихому океану, началось в 1974 г. Общая протяженность Байкало-Амурской магистрали превышает 4300 км, она проходит по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных