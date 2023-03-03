Путин подписал указ о праздновании 50 лет с начала строительства БАМа
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 г. 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В связи с этим Путин поручил правительству сформировать оргкомитет, который займется подготовкой и проведением празднования 50 лет с начала строительства БАМа, а также разработать и утвердить план мероприятий по случаю празднования. Сделать это необходимо за три месяца, сказано в документе. Минтрансу Путин поручил выделить средства из бюджета на эти цели.
Помимо этого президент рекомендовал федеральным органам исполнительной власти и органам государственной власти в регионах оказать содействие в организации мероприятий по случаю празднования. Указ вступил в силу 3 марта.
Строительство железной дороги, которая выводит Россию к Тихому океану, началось в 1974 г. Общая протяженность Байкало-Амурской магистрали превышает 4300 км, она проходит по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю.