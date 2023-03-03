Путин подписал указ о праздновании 50 лет с начала строительства БАМа

В связи с этим Путин поручил правительству сформировать оргкомитет, который займется подготовкой и проведением празднования 50 лет с начала строительства БАМа, а также разработать и утвердить план мероприятий по случаю празднования. Сделать это необходимо за три месяца, сказано в документе. Минтрансу Путин поручил выделить средства из бюджета на эти цели.