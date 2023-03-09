ФТС опровергла сообщения об очереди из авто на российско-грузинской границе

В ночь на 9 марта Telegram-каналы Mash, Brief и др. сообщили об образовании пробки на КПП в сторону России. Каналы связывали образование затора с протестами против законопроекта об иностранных агентах, который был принят в первом чтении парламентом Грузии, но позже отозван.