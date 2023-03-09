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ФТС опровергла сообщения об очереди из авто на российско-грузинской границе

Ведомости

На сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России появились данные об отсутствии очереди из легковых автомобилей со стороны Грузии на пункте пропуска «Верхний Ларс».

По данным таможенной службы, в очереди на въезд в Россию находится более 300 грузовых машин, за сутки было оформлено около 40 авто. Также на сайте говорится об около 1000 оформленных легковушек за последние 24 часа.

В ночь на 9 марта Telegram-каналы Mash, Brief и др. сообщили об образовании пробки на КПП в сторону России. Каналы связывали образование затора с протестами против законопроекта об иностранных агентах, который был принят в первом чтении парламентом Грузии, но позже отозван.

8 марта в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии сообщили, что движение автобусов и легковых автомобилей было возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в обоих направлениях. Ограничение ввели утром того же дня из-за непогоды в Грузии.

Ранее по теме: Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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