ФТС опровергла сообщения об очереди из авто на российско-грузинской границе
На сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России появились данные об отсутствии очереди из легковых автомобилей со стороны Грузии на пункте пропуска «Верхний Ларс».
По данным таможенной службы, в очереди на въезд в Россию находится более 300 грузовых машин, за сутки было оформлено около 40 авто. Также на сайте говорится об около 1000 оформленных легковушек за последние 24 часа.
В ночь на 9 марта Telegram-каналы Mash, Brief и др. сообщили об образовании пробки на КПП в сторону России. Каналы связывали образование затора с протестами против законопроекта об иностранных агентах, который был принят в первом чтении парламентом Грузии, но позже отозван.
8 марта в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии сообщили, что движение автобусов и легковых автомобилей было возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в обоих направлениях. Ограничение ввели утром того же дня из-за непогоды в Грузии.