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Мария Сигова стала новым ректором «Шанинки»

Ведомости

Сергея Зуева сняли с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинка», на его место назначили Марию Сигову. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Решением Собрания Учредителей от 7 марта 2023 года ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова. <...> Для прежнего ректора, Сергея Эдуардовича Зуева, затруднено исполнение обязанностей в полном объеме в силу продолжающегося судебного процесса. Сергей Зуев останется научным руководителем МВШСЭН и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета», – сказано в сообщении.

Уточняется, что это решение связано с «необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы». В вузе подчеркнули, что после стабилизации положения Шанинки в финансовой сфере будут проведены выборы нового ректора «на альтернативной основе».

На сайте «Шанинки» уточняется, что Сигова также занимает должность ректора Международного банковского института, она является специалистом в области экономической и финансовой безопасности. Зуев занимал пост ректора «Шанинки» с 2011 г.

6 марта Никулинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, а также Сергея Зуева и других фигурантов. Как установило следствие МВД, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.

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Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег у ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.

Зуев был задержан 12 октября 2021 г., ему было предъявлено обвинение по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). 3 августа 2022 г. Зуев дал признательные показания и возместил ущерб в размере свыше 15 млн руб. При этом он не раз заявлял в суде, что к хищениям денег отношения не имеет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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