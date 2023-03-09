Мария Сигова стала новым ректором «Шанинки»
Сергея Зуева сняли с должности ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук «Шанинка», на его место назначили Марию Сигову. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
«Решением Собрания Учредителей от 7 марта 2023 года ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова. <...> Для прежнего ректора, Сергея Эдуардовича Зуева, затруднено исполнение обязанностей в полном объеме в силу продолжающегося судебного процесса. Сергей Зуев останется научным руководителем МВШСЭН и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета», – сказано в сообщении.
Уточняется, что это решение связано с «необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы». В вузе подчеркнули, что после стабилизации положения Шанинки в финансовой сфере будут проведены выборы нового ректора «на альтернативной основе».
На сайте «Шанинки» уточняется, что Сигова также занимает должность ректора Международного банковского института, она является специалистом в области экономической и финансовой безопасности. Зуев занимал пост ректора «Шанинки» с 2011 г.
6 марта Никулинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, а также Сергея Зуева и других фигурантов. Как установило следствие МВД, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег у ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.
Зуев был задержан 12 октября 2021 г., ему было предъявлено обвинение по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). 3 августа 2022 г. Зуев дал признательные показания и возместил ущерб в размере свыше 15 млн руб. При этом он не раз заявлял в суде, что к хищениям денег отношения не имеет.