В Москве начался судебный процесс по делу экс-замминистра просвещения Раковой и ректора Шанинки Зуева

На стадии следствия все семеро полностью признали вину. Несмотря на то что Зуев признал вину и погасил более 15 млн руб. ущерба по уголовному делу, он не раз заявлял в суде, что к хищениям денег отношения не имеет. Кравченко ранее пояснил «Интерфаксу», что показания Зуева не касались признания в присвоении денег: «Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела». 69-летний ректор несколько месяцев провел в СИЗО, где у него сильно ухудшилось здоровье (проблемы с сердцем) и он стал передвигаться при помощи палки.