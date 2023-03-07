В Москве начался судебный процесс по делу экс-замминистра просвещения Раковой и ректора Шанинки Зуева

В Москве начался судебный процесс по делу экс-замминистра просвещения Раковой и ректора Шанинки ЗуеваПодсудимые останутся под ограничениями определенных действий еще на полгода
Никулинский районный суд Москвы 6 марта приступил к рассмотрению по существу дела экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Она проходит основной обвиняемой по делу о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС.
Вместе с Раковой на скамье подсудимых еще шестеро фигурантов: ее гражданский муж Артур Стеценко, экс-сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и проректор Шанинки Иван Федотов. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Судебное заседание началось с продления меры пресечения в виде запрета определенных действий до 21 августа. Эта мера пресечения немногим отличается от домашнего ареста: фигурантам нельзя пользоваться интернетом и телефонной связью, кроме того, выходить из дома они могут только строго в определенные часы. Защита ректора Зуева просила суд разрешить их доверителю пользоваться интернетом, чтобы он мог нормально работать, но суд, как и представитель прокуратуры, не нашел этого оснований.
Прокурор начал зачитывать обвинительное заключение, но через полчаса судья Алексей Бобков его прервал и отложил заседание на 21 марта. С этого дня процесс в Никулинском суде будет слушаться раз в неделю по вторникам. Как ожидается, на следующем заседании прокурор закончит оглашать обвинительную речь и у подсудимых будет право высказать свою позицию по делу. После этого государственный обвинитель начнет представлять доказательства в суде. Адвокат Дмитрий Кравченко пояснил «Ведомостям», что фабула уголовного дела после завершения расследования не изменилась.
Как установило следствие МВД, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с Шанинкой на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.
На стадии следствия все семеро полностью признали вину. Несмотря на то что Зуев признал вину и погасил более 15 млн руб. ущерба по уголовному делу, он не раз заявлял в суде, что к хищениям денег отношения не имеет. Кравченко ранее пояснил «Интерфаксу», что показания Зуева не касались признания в присвоении денег: «Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела». 69-летний ректор несколько месяцев провел в СИЗО, где у него сильно ухудшилось здоровье (проблемы с сердцем) и он стал передвигаться при помощи палки.
Второй эпизод уголовного дела связан с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в одном из подразделений факультета ИОН в РАНХиГС. Следственный департамент МВД пришел к выводу, что 12 сотрудников получали зарплату, но работу при этом не посещали. Этот эпизод следствие оценило в хищение чуть более 20 млн руб.
В этом уголовном деле РАНХиГС был еще один фигурант, первый ректор академии – Владимир Мау. В настоящий момент он снят с должности по собственному желанию. 30 июня 2022 г. Тверской райсуд Москвы отправил Мау под домашний арест. Ему было предъявлено аналогичное обвинение, как и другим фигурантам в хищении средств. Спустя месяц экс-ректору смягчили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, еще через несколько дней источники в окружении и пресс-служба РАНХиГС сообщили, что он вернулся на работу в качестве ректора.
В середине октября 2022 г., как сообщил «Ведомостям» адвокат ректора Алексей Дудник, дело о мошенничестве в его отношении было прекращено. Мау ушел в отставку в январе 2023 г.