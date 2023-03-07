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В Москве начался судебный процесс по делу экс-замминистра просвещения Раковой и ректора Шанинки Зуева

Подсудимые останутся под ограничениями определенных действий еще на полгода
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Никулинский районный суд Москвы 6 марта приступил к рассмотрению по существу дела экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Она проходит основной обвиняемой по делу о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС.

Вместе с Раковой на скамье подсудимых еще шестеро фигурантов: ее гражданский муж Артур Стеценко, экс-сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев, бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и проректор Шанинки Иван Федотов. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Судебное заседание началось с продления меры пресечения в виде запрета определенных действий до 21 августа. Эта мера пресечения немногим отличается от домашнего ареста: фигурантам нельзя пользоваться интернетом и телефонной связью, кроме того, выходить из дома они могут только строго в определенные часы. Защита ректора Зуева просила суд разрешить их доверителю пользоваться интернетом, чтобы он мог нормально работать, но суд, как и представитель прокуратуры, не нашел этого оснований.

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Прокурор начал зачитывать обвинительное заключение, но через полчаса судья Алексей Бобков его прервал и отложил заседание на 21 марта. С этого дня процесс в Никулинском суде будет слушаться раз в неделю по вторникам. Как ожидается, на следующем заседании прокурор закончит оглашать обвинительную речь и у подсудимых будет право высказать свою позицию по делу. После этого государственный обвинитель начнет представлять доказательства в суде. Адвокат Дмитрий Кравченко пояснил «Ведомостям», что фабула уголовного дела после завершения расследования не изменилась.

Как установило следствие МВД, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с Шанинкой на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.

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На стадии следствия все семеро полностью признали вину. Несмотря на то что Зуев признал вину и погасил более 15 млн руб. ущерба по уголовному делу, он не раз заявлял в суде, что к хищениям денег отношения не имеет. Кравченко ранее пояснил «Интерфаксу», что показания Зуева не касались признания в присвоении денег: «Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела». 69-летний ректор несколько месяцев провел в СИЗО, где у него сильно ухудшилось здоровье (проблемы с сердцем) и он стал передвигаться при помощи палки.

Второй эпизод уголовного дела связан с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в одном из подразделений факультета ИОН в РАНХиГС. Следственный департамент МВД пришел к выводу, что 12 сотрудников получали зарплату, но работу при этом не посещали. Этот эпизод следствие оценило в хищение чуть более 20 млн руб.

В этом уголовном деле РАНХиГС был еще один фигурант, первый ректор академии – Владимир Мау. В настоящий момент он снят с должности по собственному желанию. 30 июня 2022 г. Тверской райсуд Москвы отправил Мау под домашний арест. Ему было предъявлено аналогичное обвинение, как и другим фигурантам в хищении средств. Спустя месяц экс-ректору смягчили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, еще через несколько дней источники в окружении и пресс-служба РАНХиГС сообщили, что он вернулся на работу в качестве ректора.

В середине октября 2022 г., как сообщил «Ведомостям» адвокат ректора Алексей Дудник, дело о мошенничестве в его отношении было прекращено. Мау ушел в отставку в январе 2023 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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