Фальков допустил разработку программ магистратуры совместно с работодателями
В новой системе образования у вузов появится возможность разрабатывать программы магистратуры совместно с компаниями – потенциальными работодателями. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в разговоре с ТАСС.
«Наша задача – дать возможность, чтобы работодатели совместно с университетами могли запускать такие программы, сегодня такой возможности в принципе нет. <…> Программы будут разрабатывать вузы при активном участии работодателей – представителей реального сектора», – сказал он.
В начале марта Фальков допустил сокращение сроков обучения в магистратуре по некоторым направлениям до одного года. По его словам, магистратура – это «углубленные специализированные знания», она должна быть в университетах с соответствующими кадровыми, организационными, финансовыми и инфраструктурными возможностями.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о реформе высшего образования. В своем послании Федеральному собранию глава государства заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Переход на новую систему должен быть плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам, подчеркнул он.
24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.