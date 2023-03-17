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Фальков допустил разработку программ магистратуры совместно с работодателями

Ведомости

В новой системе образования у вузов появится возможность разрабатывать программы магистратуры совместно с компаниями – потенциальными работодателями. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в разговоре с ТАСС.

«Наша задача – дать возможность, чтобы работодатели совместно с университетами могли запускать такие программы, сегодня такой возможности в принципе нет. <…> Программы будут разрабатывать вузы при активном участии работодателей – представителей реального сектора», – сказал он.

В начале марта Фальков допустил сокращение сроков обучения в магистратуре по некоторым направлениям до одного года. По его словам, магистратура – это «углубленные специализированные знания», она должна быть в университетах с соответствующими кадровыми, организационными, финансовыми и инфраструктурными возможностями.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о реформе высшего образования. В своем послании Федеральному собранию глава государства заявил, что нужно вернуться к базовой подготовке в вузах сроком от 4 до 6 лет. Но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Переход на новую систему должен быть плавным, чтобы те, кто учится сейчас, смогли получить образование по текущим программам, подчеркнул он.

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24 мая 2022 г. Минобрнауки объявило, что займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской системы. До введения Болонской системы в России обучались в вузах 5–6 лет в рамках системы «специалитета», т. е. выпускники получали дипломы «специалистов». Эта форма до сих пор существует в отдельных вузах, но страны – участницы системы рассматривают их дипломы как бакалаврские.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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