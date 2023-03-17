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Пять человек скончались в Танзании от неизвестного заболевания

Ведомости

В регионе Кагера на северо-западе Танзании обнаружили неизвестное инфекционное заболевание, от которого скончались уже пять человек. Об этом сообщает газета Tanzania Times.

Уточняется, что общее число инфицированных составляет семь человек. Еще два человека находятся сейчас в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Течение заболевания сопровождается высокой температурой, тошнотой, кровоизлиянием и почечной недостаточностью.

Главный врач подтвердил, что неизвестное заболевание является инфекционным, и призвал людей соблюдать осторожность. С тел погибших взяли пробы, чтобы определить тип заболевания. 

В пострадавшие районы была направлена группа быстрого реагирования. По словам главврача, в регионе достаточно лекарств, чтобы сдержать ситуацию, если начнется распространение заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных