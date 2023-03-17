Пять человек скончались в Танзании от неизвестного заболевания
В регионе Кагера на северо-западе Танзании обнаружили неизвестное инфекционное заболевание, от которого скончались уже пять человек. Об этом сообщает газета Tanzania Times.
Уточняется, что общее число инфицированных составляет семь человек. Еще два человека находятся сейчас в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Течение заболевания сопровождается высокой температурой, тошнотой, кровоизлиянием и почечной недостаточностью.
Главный врач подтвердил, что неизвестное заболевание является инфекционным, и призвал людей соблюдать осторожность. С тел погибших взяли пробы, чтобы определить тип заболевания.
В пострадавшие районы была направлена группа быстрого реагирования. По словам главврача, в регионе достаточно лекарств, чтобы сдержать ситуацию, если начнется распространение заболевания.