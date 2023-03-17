Пять человек скончались в Танзании от неизвестного заболевания

Уточняется, что общее число инфицированных составляет семь человек. Еще два человека находятся сейчас в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Течение заболевания сопровождается высокой температурой, тошнотой, кровоизлиянием и почечной недостаточностью.