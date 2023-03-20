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Минтруд: почти половину из всех работающих в России составляют женщины

Ведомости

Почти половину (49%) рабочей силы в России составляют женщины, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на первом всероссийском форуме «Женского движения Единой России».

«Какой у нас портрет женщин в современной экономике, в современной занятости РФ? Если говорить на языке цифр, то женщины составляют почти половину – это 49% рабочей силы. Один из высоких процентов в принципе в мировой практике», – заявила Мухтиярова.

По ее словам, у 83,4% занятых женщин в стране есть высшее и среднее специальное образование. Более половины (55%) из тех, кто имеет высшее образование, – это высококвалифицированные работники, доктора наук.

«Мы понимаем, что несмотря на позитивные цифры, нам есть с чем работать. По данным Росстата, у нас соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет по специалистам среднего уровня порядка 60%, по руководителям высшего уровня квалификации – порядка 70%», – сообщила Мухтиярова. В сферах социальных и образовательных услуг доля женского предпринимательства достигает 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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