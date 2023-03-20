Минтруд: почти половину из всех работающих в России составляют женщины
Почти половину (49%) рабочей силы в России составляют женщины, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на первом всероссийском форуме «Женского движения Единой России».
«Какой у нас портрет женщин в современной экономике, в современной занятости РФ? Если говорить на языке цифр, то женщины составляют почти половину – это 49% рабочей силы. Один из высоких процентов в принципе в мировой практике», – заявила Мухтиярова.
По ее словам, у 83,4% занятых женщин в стране есть высшее и среднее специальное образование. Более половины (55%) из тех, кто имеет высшее образование, – это высококвалифицированные работники, доктора наук.
«Мы понимаем, что несмотря на позитивные цифры, нам есть с чем работать. По данным Росстата, у нас соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет по специалистам среднего уровня порядка 60%, по руководителям высшего уровня квалификации – порядка 70%», – сообщила Мухтиярова. В сферах социальных и образовательных услуг доля женского предпринимательства достигает 90%.