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В прошлом году в России выявили на 17% больше фактов незаконной миграции

Ведомости

По итогам прошлого года в России выявили на 17% больше фактов незаконной миграции по сравнению с 2021 г. Об этом во время ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«В отчетном периоде на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции и на 11% – случаев фиктивной постановки иностранцев на учет», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на этом заседании, призвал к более эффективному контролю за миграционной обстановкой в стране, поскольку это имеет принципиальное значение для национальной безопасности России. В частности, глава государства предложил сделать цифровыми все административные процедуры, связанные с миграцией. Он поручил к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, а также проработать эти вопросы с регионами.

В ноябре 2022 г. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в стране сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты. Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала прошлого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных