В прошлом году в России выявили на 17% больше фактов незаконной миграции
По итогам прошлого года в России выявили на 17% больше фактов незаконной миграции по сравнению с 2021 г. Об этом во время ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
«В отчетном периоде на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции и на 11% – случаев фиктивной постановки иностранцев на учет», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на этом заседании, призвал к более эффективному контролю за миграционной обстановкой в стране, поскольку это имеет принципиальное значение для национальной безопасности России. В частности, глава государства предложил сделать цифровыми все административные процедуры, связанные с миграцией. Он поручил к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, а также проработать эти вопросы с регионами.
В ноябре 2022 г. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в стране сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты. Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала прошлого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела.