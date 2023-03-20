В прошлом году в России выявили на 17% больше фактов незаконной миграции

В ноябре 2022 г. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в стране сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты. Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала прошлого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела.