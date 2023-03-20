Беспилотник врезался в линию электропередачи в подмосковном Щелково
Беспилотник врезался в линию электропередачи в городском округе Щелково Московской области, сообщила местная администрация.
«В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшемся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено», – говорится в сообщении.
Признаков использования дроном взрывчатых веществ обнаружено не было, аппарат оборудован стандартным набором функций. ЛЭП повреждений не получила. Сейчас произошедшим занимаются правоохранители.
28 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника рядом с деревней Губастово в Коломне. Позже в «Газпроме» подтвердили падение беспилотника рядом со станцией «Воскресенск» к югу от Коломны.