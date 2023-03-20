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Беспилотник врезался в линию электропередачи в подмосковном Щелково

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Беспилотник врезался в линию электропередачи в городском округе Щелково Московской области, сообщила местная администрация.

«В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшемся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено», – говорится в сообщении.

Признаков использования дроном взрывчатых веществ обнаружено не было, аппарат оборудован стандартным набором функций. ЛЭП повреждений не получила. Сейчас произошедшим занимаются правоохранители.

28 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника рядом с деревней Губастово в Коломне. Позже в «Газпроме» подтвердили падение беспилотника рядом со станцией «Воскресенск» к югу от Коломны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных