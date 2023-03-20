Почти 12 000 жителей новых регионов получили первые ежемесячные денежные выплаты

ЕДВ жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предоставляется при подтверждении постоянного проживания на территории этих регионов на 1 марта 2023 г. или на 30 сентября 2022 г. Также на льготу могут рассчитывать те, то был постоянно зарегистрирован в ДНР и ЛНР в с 11 мая 2014 г. по 29 сентября 2022 г., а в Херсонской и Запорожской областях – в период с 24 февраля по 29 сентября 2022 г., но переехал в течение этого времени в другие регионы РФ.