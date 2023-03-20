Почти 12 000 жителей новых регионов получили первые ежемесячные денежные выплаты
Социальный фонд перечислил первые ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) уже 12 000 жителей новых регионов России, сообщается на сайте фонда.
«За первые недели, прошедшие после вступления в силу законов об интеграции новых субъектов в российскую систему социального обеспечения, выплаты были назначены почти 12 000 граждан новых территорий», – говорится в сообщении.
В Социальном фонде напомнили, что ЕДВ получают граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также их семьи и др. Общая сумма перечисленных выплат таким льготникам в новых регионах составила 18 млн руб.
Там также отметили, что выплаты людям с инвалидностью были назначены в соответствии с законодательством РФ проактивно – по ранее собранным данным. При этом подходе от человека лишь требуется дать согласие на получение средств.
ЕДВ жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предоставляется при подтверждении постоянного проживания на территории этих регионов на 1 марта 2023 г. или на 30 сентября 2022 г. Также на льготу могут рассчитывать те, то был постоянно зарегистрирован в ДНР и ЛНР в с 11 мая 2014 г. по 29 сентября 2022 г., а в Херсонской и Запорожской областях – в период с 24 февраля по 29 сентября 2022 г., но переехал в течение этого времени в другие регионы РФ.
В Социальном фонде также уточнили, что до конца этого года все, кому назначена ЕДВ, будут получать денежный эквивалент набора соцуслуг в составе ЕДВ. В следующем же году они смогут воспользоваться предусмотренным законом правом на набор социальных услуг.
В конце 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить соцэкономическую программу развития присоединенных регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и ввести общероссийские стандарты социального обеспечения. В частности, он упомянул о том, что на новых территориях материнский капитал получат нуждающиеся семьи, а также пообещал рост пенсий. С 1 марта жителям новых регионов России начали назначать пенсии по российским нормам.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.