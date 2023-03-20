Экс-депутат «Новых людей» назначен в руководство «Движения первых»
Бывший депутат Госдумы от «Новых людей» Максим Гулин получил должность в руководстве движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: близкий к администрации президента и к партии.
По его словам, Гулин стал советником по региональному взаимодействию председателя правления «Движения первых» Григория Гурова. «Ведомости» направили запрос в организацию.
О том, что такое кадровое решение готовится, «Ведомости» писали 16 марта.
Тогда Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Гулина. Документ во вторник, 14 марта, внесла на рассмотрение нижней палаты парламента комиссия по мандатным вопросам.
В заявлении Гулина о сложении депутатских полномочий говорилось, что он переходит на другую работу.