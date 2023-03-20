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Экс-депутат «Новых людей» назначен в руководство «Движения первых»

Ведомости

Бывший депутат Госдумы от «Новых людей» Максим Гулин получил должность в руководстве движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: близкий к администрации президента и к партии.

По его словам, Гулин стал советником по региональному взаимодействию председателя правления «Движения первых» Григория Гурова. «Ведомости» направили запрос в организацию.

О том, что такое кадровое решение готовится, «Ведомости» писали 16 марта.

Тогда Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Гулина. Документ во вторник, 14 марта, внесла на рассмотрение нижней палаты парламента комиссия по мандатным вопросам.

В заявлении Гулина о сложении депутатских полномочий говорилось, что он переходит на другую работу.

Ранее по теме: Депутат «Новых людей» Максим Гулин может получить должность в «Движении первых»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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