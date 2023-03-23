Мишустин сообщил о повышении социальных пенсий с 1 апреля
С 1 апреля размер социальных пенсий будет повышен. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
«Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», – сказал он.
Мишустин отметил, что благодаря этой мере социальные пенсии в России за год увеличились более чем на 13,5%. По словам Мишустина, это «позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек».
О том, что социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3% с 1 апреля, стало известно 17 марта. В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, а в июне прошла внеплановая индексация еще на 10%.
С 1 января прожиточный минимум в России вырос на 3,3% до 14 375 руб., сообщили ранее в Минтруде. Заместитель министра труда и социальной защиты – статс-секретарь Андрей Пудов уточнил, что за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 г. (11,9%).