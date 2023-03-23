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Мишустин сообщил о повышении социальных пенсий с 1 апреля

Ведомости

С 1 апреля размер социальных пенсий будет повышен. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.

«Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», – сказал он. 

Мишустин отметил, что благодаря этой мере социальные пенсии в России за год увеличились более чем на 13,5%. По словам Мишустина, это «позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек».

О том, что социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3% с 1 апреля, стало известно 17 марта. В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, а в июне прошла внеплановая индексация еще на 10%.

С 1 января прожиточный минимум в России вырос на 3,3% до 14 375 руб., сообщили ранее в Минтруде. Заместитель министра труда и социальной защиты – статс-секретарь Андрей Пудов уточнил, что за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 г. (11,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных