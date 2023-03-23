Мишустин сообщил о повышении социальных пенсий с 1 апреля

«Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», – сказал он.