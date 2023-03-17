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Экономика

Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с апреля

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Социальная пенсия будет дополнительно проиндексирована на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной в июне 2022 г. индексации на 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий в размере 1,033», – говорится в постановлении правительства.

С 1 января прожиточный минимум (ПМ) вырос на 3,3% до 14 375 руб., сообщили ранее в Минтруде. По аналогии с ПМ увеличатся и социальные пенсии. Заместитель министра труда и социальной защиты – статс-секретарь Андрей Пудов уточнил, что за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 г. (11,9%).

В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, в июле прошла внеплановая индексация еще на 10%. Размер пенсии зависит от того, на каком основании ее назначают. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных