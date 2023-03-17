Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с апреля

С 1 января прожиточный минимум (ПМ) вырос на 3,3% до 14 375 руб., сообщили ранее в Минтруде. По аналогии с ПМ увеличатся и социальные пенсии. Заместитель министра труда и социальной защиты – статс-секретарь Андрей Пудов уточнил, что за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 г. (11,9%).