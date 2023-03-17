Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с апреля
Социальная пенсия будет дополнительно проиндексирована на 3,3% с 1 апреля в дополнение к проведенной в июне 2022 г. индексации на 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий в размере 1,033», – говорится в постановлении правительства.
С 1 января прожиточный минимум (ПМ) вырос на 3,3% до 14 375 руб., сообщили ранее в Минтруде. По аналогии с ПМ увеличатся и социальные пенсии. Заместитель министра труда и социальной защиты – статс-секретарь Андрей Пудов уточнил, что за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 г. (11,9%).
В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, в июле прошла внеплановая индексация еще на 10%. Размер пенсии зависит от того, на каком основании ее назначают.