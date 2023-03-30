ВЦИОМ: 22% россиян за год изменили отношение к Китаю в лучшую сторону

На фоне введенных антироссийских санкций Россия и Китай стали активно развивать торгово-экономические отношения и сотрудничество в разных сферах. В частности, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, в ходе которого прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам визита лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.