ВЦИОМ: 22% россиян за год изменили отношение к Китаю в лучшую сторону
За последний год каждый четвертый россиянин (25%) изменил свое отношение к Китаю: в лучшую сторону — 22%, а в худшую — 3%. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.
При этом 71% респондентов признались, что их восприятие КНР не изменилось. Более половины опрошенных (53%) заявили, что Москва должна относиться к Пекину как к стратегическому и экономическому партнеру. Именно так воспринимают страну сегодня 56% опрошенных.
Треть россиян (34%) считают, что РФ нужно смотреть на Китай как на дружественное государство. В то же время 7% считают, что политика РФ в отношении Китая должна основываться на конкуренции.
Как отмечают аналитики ВЦИОМ, самые частые ассоциации с Китаем — дружественная России страна (32%), наш партнер и союзник (21%). При этом в 2007 г. четверть опрошенных представляла при упоминании Китая рынки, еще 27% ассоциировали страну с ширпотребом.
В 2023 г. образ Китая у россиян также связан с маркетплейсом «Алиэкспресс» (11%), еще 9% вспоминают о внутренней политике республики. Часть респондентов воспринимает страну негативно: 9% заявили, что власти КНР «делают в выгоду себе», 3% и 2% опрошенных считают, что они «захватывают наши земли на Дальнем Востоке» и «хотят пользоваться нашими ресурсами».
На фоне введенных антироссийских санкций Россия и Китай стали активно развивать торгово-экономические отношения и сотрудничество в разных сферах. В частности, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, в ходе которого прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам визита лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.