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ВЦИОМ: 22% россиян за год изменили отношение к Китаю в лучшую сторону

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За последний год каждый четвертый россиянин (25%) изменил свое отношение к Китаю: в лучшую сторону — 22%, а в худшую — 3%. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

При этом 71% респондентов признались, что их восприятие КНР не изменилось. Более половины опрошенных (53%) заявили, что Москва должна относиться к Пекину как к стратегическому и экономическому партнеру. Именно так воспринимают страну сегодня 56% опрошенных.

Треть россиян (34%) считают, что РФ нужно смотреть на Китай как на дружественное государство. В то же время 7% считают, что политика РФ в отношении Китая должна основываться на конкуренции.

Как отмечают аналитики ВЦИОМ, самые частые ассоциации с Китаем — дружественная России страна (32%), наш партнер и союзник (21%). При этом в 2007 г. четверть опрошенных представляла при упоминании Китая рынки, еще 27% ассоциировали страну с ширпотребом.

В 2023 г. образ Китая у россиян также связан с маркетплейсом «Алиэкспресс» (11%), еще 9% вспоминают о внутренней политике республики. Часть респондентов воспринимает страну негативно: 9% заявили, что власти КНР «делают в выгоду себе», 3% и 2% опрошенных считают, что они «захватывают наши земли на Дальнем Востоке» и «хотят пользоваться нашими ресурсами».

На фоне введенных антироссийских санкций Россия и Китай стали активно развивать торгово-экономические отношения и сотрудничество в разных сферах. В частности, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, в ходе которого прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам визита лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных