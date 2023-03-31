Китай разрешил въезд иностранных туристических групп

С 15 марта Китай возобновил выдачу всех категорий виз иностранцам, которая была приостановлена в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Также пассажирам круизных лайнеров вновь стал доступен безвизовый въезд на Хайнань и в Шанхай. Группы иностранцев, въезжающих из Гонконга и Макао, могут без виз попасть в провинцию Гуандун. Кроме того, безвизовый режим возобновлен для туристических групп из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при въезде в город Гуйлинь.