Китай разрешил въезд иностранных туристических групп
С 31 марта Китай разрешает въезд в страну туристических групп из-за рубежа. Об этом сообщило министерство культуры и туризма КНР в социальной сети «Вэйбо».
«Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница"», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
С 15 марта Китай возобновил выдачу всех категорий виз иностранцам, которая была приостановлена в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Также пассажирам круизных лайнеров вновь стал доступен безвизовый въезд на Хайнань и в Шанхай. Группы иностранцев, въезжающих из Гонконга и Макао, могут без виз попасть в провинцию Гуандун. Кроме того, безвизовый режим возобновлен для туристических групп из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при въезде в город Гуйлинь.
20 января китайские власти анонсировали возобновление туристических поездок для организованных групп из КНР в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. В тот же день в китайском посольстве в РФ сообщили, что россияне уже могут получить туристические визы в КНР. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.
С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. При этом в мае 2022 г. небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков.