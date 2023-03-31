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Общество

Китай разрешил въезд иностранных туристических групп

Ведомости

С 31 марта Китай разрешает въезд в страну туристических групп из-за рубежа. Об этом сообщило министерство культуры и туризма КНР в социальной сети «Вэйбо».

«Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница"», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

С 15 марта Китай возобновил выдачу всех категорий виз иностранцам, которая была приостановлена в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Также пассажирам круизных лайнеров вновь стал доступен безвизовый въезд на Хайнань и в Шанхай. Группы иностранцев, въезжающих из Гонконга и Макао, могут без виз попасть в провинцию Гуандун. Кроме того, безвизовый режим возобновлен для туристических групп из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при въезде в город Гуйлинь.

20 января китайские власти анонсировали возобновление туристических поездок для организованных групп из КНР в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. В тот же день в китайском посольстве в РФ сообщили, что россияне уже могут получить туристические визы в КНР. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.

С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. При этом в мае 2022 г. небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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