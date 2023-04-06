Госдума приняла в первом чтении проект о юридической помощи участникам спецоперации

Фонд будет помогать ветеранам боевых действий, принимавших участие в СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях с ее начала 24 февраля 2022 г., участникам боевых действий в Донбассе с 11 мая 2014 г. в составе вооруженных сил ДНР и народной милиции ЛНР, а также членам семей, родственники которых погибли в зоне СВО.