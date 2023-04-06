Госдума приняла в первом чтении проект о юридической помощи участникам спецоперации
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и членам их семей, следует из думской электронной базы.
Проектом предлагается включить контрактников, мобилизованных и добровольцев, принимавших участие в военной операции на Украине, в перечень граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. Также мера коснется членов их семей.
Заместитель руководителя думской фракции «Единой России» и соавтор проекта закона Дмитрий Вяткин рассказал ТАСС, что расширение программы бесплатной юрпомощи в условиях спецоперации – «необходимая мера».
Законопроект был внесен в парламент 27 февраля депутатами-единороссами Анной Кузнецовой, Ириной Яровой, депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым, а также сенаторами Андреем Турчаком, Николаем Журавлевым и др.
3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Согласно тексту указа, фонд будет действовать для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и членов их семей.
Фонд будет помогать ветеранам боевых действий, принимавших участие в СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях с ее начала 24 февраля 2022 г., участникам боевых действий в Донбассе с 11 мая 2014 г. в составе вооруженных сил ДНР и народной милиции ЛНР, а также членам семей, родственники которых погибли в зоне СВО.